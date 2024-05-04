Продюсер Фадеев показал новый состав группы Serebro, но пока без лиц солисток

Российский продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение музыкальной группы Serebro. Он опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит «Я тебя не отдам».
«Макс опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит „Я тебя не отдам“. Почему акцент всего на двух девушках — пока неясно, хоть в видео мелькают кадры и с третьей», — передает telegram-канал «Звездач». Там отметили, что Фадеев пока не раскрыл имена новых солисток группы.
В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total.
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