Продюсер Фадеев показал новый состав группы Serebro, но пока без лиц солисток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Максим Фадеев не раскрыл имена новых солисток Фото:

Российский продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение музыкальной группы Serebro. Он опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит «Я тебя не отдам».

«Макс опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит „Я тебя не отдам“. Почему акцент всего на двух девушках — пока неясно, хоть в видео мелькают кадры и с третьей», — передает telegram-канал «Звездач». Там отметили, что Фадеев пока не раскрыл имена новых солисток группы.

В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение музыкальной группы Serebro. Он опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит «Я тебя не отдам». «Макс опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит „Я тебя не отдам“. Почему акцент всего на двух девушках — пока неясно, хоть в видео мелькают кадры и с третьей», — передает telegram-канал «Звездач». Там отметили, что Фадеев пока не раскрыл имена новых солисток группы. В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...