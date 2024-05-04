Продюсер Фадеев показал новый состав группы Serebro, но пока без лиц солисток

04 мая 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев не раскрыл имена новых солисток Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва Российский продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение музыкальной группы Serebro. Он опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит «Я тебя не отдам». «Макс опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит „Я тебя не отдам“. Почему акцент всего на двух девушках — пока неясно, хоть в видео мелькают кадры и с третьей», — передает telegram-канал «Звездач». Там отметили, что Фадеев пока не раскрыл имена новых солисток группы. В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение музыкальной группы Serebro. Он опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит «Я тебя не отдам». «Макс опубликовал видео, в котором новые солистки группы поют хит „Я тебя не отдам“. Почему акцент всего на двух девушках — пока неясно, хоть в видео мелькают кадры и с третьей», — передает telegram-канал «Звездач». Там отметили, что Фадеев пока не раскрыл имена новых солисток группы. В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total.