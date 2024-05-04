04 мая 2024

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Пасхой

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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей, топ
Алексей Текслер поздравил со Светлым Христовым Воскресением Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он назвал этот праздник одним из самых вдохновляющих, который дает надежду на лучшее.

«Великая Пасха — один из самых вдохновляющих праздников. Этот праздник наполняет людей верой в торжество справедливости и дарует надежду на лучшее», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер отметил, что христианские ценности помогают нашему народу быть стойким и крепким в ратном и мирном труде. Это помогает преодолевать любые сложности, защищать родную землю и традиции предков. Он пожелал жителям области здоровья, счастья и светлых помыслов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он назвал этот праздник одним из самых вдохновляющих, который дает надежду на лучшее. «Великая Пасха — один из самых вдохновляющих праздников. Этот праздник наполняет людей верой в торжество справедливости и дарует надежду на лучшее», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что христианские ценности помогают нашему народу быть стойким и крепким в ратном и мирном труде. Это помогает преодолевать любые сложности, защищать родную землю и традиции предков. Он пожелал жителям области здоровья, счастья и светлых помыслов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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