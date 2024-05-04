Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Пасхой

Алексей Текслер поздравил со Светлым Христовым Воскресением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он назвал этот праздник одним из самых вдохновляющих, который дает надежду на лучшее.

«Великая Пасха — один из самых вдохновляющих праздников. Этот праздник наполняет людей верой в торжество справедливости и дарует надежду на лучшее», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер отметил, что христианские ценности помогают нашему народу быть стойким и крепким в ратном и мирном труде. Это помогает преодолевать любые сложности, защищать родную землю и традиции предков. Он пожелал жителям области здоровья, счастья и светлых помыслов.