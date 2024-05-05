Большинство россиян отправятся в летний отпуск по внутренним направлениям

«Авиасейлс»: Калининград стал самым популярным направлением для летнего отпуска

06 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Россияне предпочитают отдыхать внутри страны, а не летать за границу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Большинство россиян для летнего отпуска в 2024 году выбирают внутренние направления. Среди москвичей самым популярным городом для отдыха внутри страны стал Калининград. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авиасейлс». «В летнем сезоне 2024 года 55% москвичей отправятся в отпуск по внутренним направлениям. Самым популярным городом для отпуска стал Калининград. Туда отправятся 14% москвичей, а отдыхать они планируют до восьми дней. Еще 13% путешественников из Москвы отправятся в Сочи на 11 дней. Для самых долгих путешествий (две недели) жители столицы выбрали Владивосток. В этом направлении забронировано 2% билетов. Примечательно, что Москва стала самым популярным городом для летнего отпуска у сочинцев. Из солнечного Сочи забронировано 5% билетов. В среднем отдыхающие планируют провести в Москве неделю», — поделились аналитики «Авиасейлс». Среди жителей Урала 86% отдыхающих выбрали внутренние направления, и всего 14% отправятся за границу. «Самым популярным направлением для отпуска у уральцев стал Сочи (31%). В Санкт-Петербург забронировано 18% от всех авиабилетов, а поездка продлится в среднем неделю. На Минеральные Воды пришлось 7% бронирований. Столько же уральцев полетят в Махачкалу (7%) уже на 9 дней и в Москву (7%), но проведут там чуть меньше времени — неделю. Самым популярным направлением для отдыха за границей стала Турция (19%). В Азербайджан забронированы 16% перелетов, а средняя длительность поездки этим летом составит 21 день», — отметили эксперты. Также большинство сибиряков (87%) планируют провести летний отдых внутри страны, за рубеж отправятся лишь 13%. «Сибиряки планируют отдыхать в Сочи (35%) порядка 13 дней. В Санкт-Петербург отправятся еще 15% отдыхающих и проведут там в среднем девять дней. На Москву пришлось 10% от всех летних бронирований, а длина поездки составляет 12 дней. Для отдыха за границей 21% сибиряков выбирают Казахстан, а поездку планируют в среднем на 13 дней», — сообщили аналитики.



Ранее агентство сообщало, как быстро похудеть к отпуску без диет и спорта. Тренер Марина Корпан рассказала, что правильное дыхание ускорит процесс похудения, но такая техника подходит не всем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство россиян для летнего отпуска в 2024 году выбирают внутренние направления. Среди москвичей самым популярным городом для отдыха внутри страны стал Калининград. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авиасейлс». «В летнем сезоне 2024 года 55% москвичей отправятся в отпуск по внутренним направлениям. Самым популярным городом для отпуска стал Калининград. Туда отправятся 14% москвичей, а отдыхать они планируют до восьми дней. Еще 13% путешественников из Москвы отправятся в Сочи на 11 дней. Для самых долгих путешествий (две недели) жители столицы выбрали Владивосток. В этом направлении забронировано 2% билетов. Примечательно, что Москва стала самым популярным городом для летнего отпуска у сочинцев. Из солнечного Сочи забронировано 5% билетов. В среднем отдыхающие планируют провести в Москве неделю», — поделились аналитики «Авиасейлс». Среди жителей Урала 86% отдыхающих выбрали внутренние направления, и всего 14% отправятся за границу. «Самым популярным направлением для отпуска у уральцев стал Сочи (31%). В Санкт-Петербург забронировано 18% от всех авиабилетов, а поездка продлится в среднем неделю. На Минеральные Воды пришлось 7% бронирований. Столько же уральцев полетят в Махачкалу (7%) уже на 9 дней и в Москву (7%), но проведут там чуть меньше времени — неделю. Самым популярным направлением для отдыха за границей стала Турция (19%). В Азербайджан забронированы 16% перелетов, а средняя длительность поездки этим летом составит 21 день», — отметили эксперты. Также большинство сибиряков (87%) планируют провести летний отдых внутри страны, за рубеж отправятся лишь 13%. «Сибиряки планируют отдыхать в Сочи (35%) порядка 13 дней. В Санкт-Петербург отправятся еще 15% отдыхающих и проведут там в среднем девять дней. На Москву пришлось 10% от всех летних бронирований, а длина поездки составляет 12 дней. Для отдыха за границей 21% сибиряков выбирают Казахстан, а поездку планируют в среднем на 13 дней», — сообщили аналитики. Ранее агентство сообщало, как быстро похудеть к отпуску без диет и спорта. Тренер Марина Корпан рассказала, что правильное дыхание ускорит процесс похудения, но такая техника подходит не всем.