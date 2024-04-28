Как быстро похудеть к отпуску без диет и спорта

Тренер Марина Корпан: быстро похудеть можно с помощью дыхательных упражнений

29 апреля 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Правильное дыхание ускорит процесс похудения, но техника подходит не всем (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Как похудеть к отпуску — этим вопросом задается почти каждый второй человек. Кто-то начинает бегать по утрам, кто-то переходит на строгую диету, максимально исключающую углеводы. Ускорить процесс похудения может дыхательная гимнастика. Как правильно сбавлять вес быстро без диет и спорта рассказала научный сотрудник РГУ имени Косыгина, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан. Дыхание и обмен веществ Может показаться, что нет никакой связи между дыханием и похудением. Однако любой клетке тела необходим кислород, а при правильном дыхании увеличиваются обменные процессы. Тогда накопленные жиры будут активнее расщепляться и выводиться из организма, рассказала Корпан. «Все, что вы съели, должно превратиться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и тепла (энергии). Если у вас недостаточно кислорода, вы не дойдете до последней точки, и все уйдет в жир», — пояснила эксперт в интервью Пятому каналу. Любая еда должна превратиться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и тепла Фото: Размик Закарян © URA.RU Как похудеть с помощью дыхательных упражнений Чтобы ускорить процесс похудения с помощью дыхательных упражнений, тренер советует использовать любой комплекс упражнений с подключением правильного дыхания. Нужно делать вдох, после длинный выдох и на задержке дыхания подключать любую физическую нагрузку. «Вы берете спектр упражнений и просто дополнительно накладываете определенную технику дыхания… Мы отключаем функцию потребления кислорода, <…> тогда организм включается, мобилизует все свои функции. Расход энергии увеличивается. Реально за две недели согнать один размер одежды», — заметила Корпан. Она советует ввести в привычку диафрагмальное дыхание, которое позволит уменьшить объем талии и сформировать плоский живот за счет работы поперечной мышцы живота. Диафрагмальное дыхание предполагает одновременное включение на вдохе нижних ребер грудной клетки. При правильном выполнении ребра должны раскрываться в трех плоскостях: вперед, в сторону и назад. «Диафрагма должна совершать амплитуду движений в течение всего дня», — уточнила эксперт. Другая техника — долгий выдох с кратковременной задержкой дыхания. Техника создаст условия для стресса и спровоцируют секрецию гормонов — адреналина, норадреналина, СТГ и тестостерона. Гормоны начнут проникать в жировые клетки и выводить жир. Можно использовать привычный спектр упражнений, но внимательно следить за дыханием, чтобы ускорить похудение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Кому нельзя выполнять дыхательные упражнения Каждый человек ежедневно выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов. Навредить дыханием организму невозможно, но от длительных задержек стоит отказаться при наличии некоторых заболеваний. Техника противопоказана при: острых воспалительных заболеваниях;

сердечно-сосудистых заболеваниях и функциональных нарушениях;

злокачественных опухолях;

психических заболеваниях;

во время беременности;

обострение хронических заболеваний;

пережитых инсультах или инфарктах;

тромбах и плохой свертываемости крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как похудеть к отпуску — этим вопросом задается почти каждый второй человек. Кто-то начинает бегать по утрам, кто-то переходит на строгую диету, максимально исключающую углеводы. Ускорить процесс похудения может дыхательная гимнастика. Как правильно сбавлять вес быстро без диет и спорта рассказала научный сотрудник РГУ имени Косыгина, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан. Может показаться, что нет никакой связи между дыханием и похудением. Однако любой клетке тела необходим кислород, а при правильном дыхании увеличиваются обменные процессы. Тогда накопленные жиры будут активнее расщепляться и выводиться из организма, рассказала Корпан. «Все, что вы съели, должно превратиться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и тепла (энергии). Если у вас недостаточно кислорода, вы не дойдете до последней точки, и все уйдет в жир», — пояснила эксперт в интервью Пятому каналу. Чтобы ускорить процесс похудения с помощью дыхательных упражнений, тренер советует использовать любой комплекс упражнений с подключением правильного дыхания. Нужно делать вдох, после длинный выдох и на задержке дыхания подключать любую физическую нагрузку. «Вы берете спектр упражнений и просто дополнительно накладываете определенную технику дыхания… Мы отключаем функцию потребления кислорода, <…> тогда организм включается, мобилизует все свои функции. Расход энергии увеличивается. Реально за две недели согнать один размер одежды», — заметила Корпан. Она советует ввести в привычку диафрагмальное дыхание, которое позволит уменьшить объем талии и сформировать плоский живот за счет работы поперечной мышцы живота. Диафрагмальное дыхание предполагает одновременное включение на вдохе нижних ребер грудной клетки. При правильном выполнении ребра должны раскрываться в трех плоскостях: вперед, в сторону и назад. «Диафрагма должна совершать амплитуду движений в течение всего дня», — уточнила эксперт. Другая техника — долгий выдох с кратковременной задержкой дыхания. Техника создаст условия для стресса и спровоцируют секрецию гормонов — адреналина, норадреналина, СТГ и тестостерона. Гормоны начнут проникать в жировые клетки и выводить жир. Каждый человек ежедневно выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов. Навредить дыханием организму невозможно, но от длительных задержек стоит отказаться при наличии некоторых заболеваний. Техника противопоказана при: