04 мая 2024

В Челябинске в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж

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Крестный ход. Екатеринбург , полицейские, сотрудник дпс
Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП Фото:

В Челябинске 5 мая в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин. ДТП произошло днем на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов.

«В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля, один из которых является служебным автомобилем Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

В ведомстве заявили, что сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. По факту ДТП проводится проверка.

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В Челябинске 5 мая в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин. ДТП произошло днем на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. «В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля, один из которых является служебным автомобилем Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В ведомстве заявили, что сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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