В Челябинске в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж

05 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 5 мая в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин. ДТП произошло днем на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. «В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля, один из которых является служебным автомобилем Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В ведомстве заявили, что сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. По факту ДТП проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 5 мая в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин. ДТП произошло днем на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. «В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля, один из которых является служебным автомобилем Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В ведомстве заявили, что сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. По факту ДТП проводится проверка.