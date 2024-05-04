В Челябинске в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж

Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП
В Челябинске 5 мая в аварию попал автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин. ДТП произошло днем на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов.
«В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля, один из которых является служебным автомобилем Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УГИБДД.
В ведомстве заявили, что сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. По факту ДТП проводится проверка.
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