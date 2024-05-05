Лавров: Макрон хочет добиться власти при помощи своей русофобии

06 мая 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Лавров раскрыл смысл русофобии Макрона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «пещерной русофобии», которая, по его мнению, используется для усиления своего лидерства в Европе. Об этом дипломат рассказал в интервью боснийскому ТВ. «Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Президент Макрон ранее заявил о возможности отправки войск из Европы на украинскую территорию, что вызвало реакцию со стороны России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие разговоры «очень опасными». В свою очередь, министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «пещерной русофобии», которая, по его мнению, используется для усиления своего лидерства в Европе. Об этом дипломат рассказал в интервью боснийскому ТВ. «Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Президент Макрон ранее заявил о возможности отправки войск из Европы на украинскую территорию, что вызвало реакцию со стороны России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие разговоры «очень опасными». В свою очередь, министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.