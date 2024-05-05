05 мая 2024

Лавров: Макрон хочет добиться власти при помощи своей русофобии

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров раскрыл смысл русофобии Макрона Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «пещерной русофобии», которая, по его мнению, используется для усиления своего лидерства в Европе. Об этом дипломат рассказал в интервью боснийскому ТВ.

«Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

Президент Макрон ранее заявил о возможности отправки войск из Европы на украинскую территорию, что вызвало реакцию со стороны России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие разговоры «очень опасными». В свою очередь, министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «пещерной русофобии», которая, по его мнению, используется для усиления своего лидерства в Европе. Об этом дипломат рассказал в интервью боснийскому ТВ. «Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Президент Макрон ранее заявил о возможности отправки войск из Европы на украинскую территорию, что вызвало реакцию со стороны России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие разговоры «очень опасными». В свою очередь, министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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