ФСБ: адъютант фюрера заявил, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году намеревался совместно с США развернуть военные действия против Советского Союза. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.
«Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию», — передает слова Гюнше РИА Новости. Он добавил, что лидер нацистской Германии хотел сокрушить американские и британские силы, чтобы затем заключить с ними сепаратный мир и начать «совместный поход против СССР. Однако из-за массированного наступления Красной армии Германии пришлось положить все силы на его отражение, вследствие чего план провалился, заключил Гюнше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.