ФСБ: адъютант фюрера заявил, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

06 мая 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Нацистская Германия хотела объединиться с США против СССР в 1944 году, заявил Отто Гюнше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году намеревался совместно с США развернуть военные действия против Советского Союза. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше. «Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию», — передает слова Гюнше РИА Новости. Он добавил, что лидер нацистской Германии хотел сокрушить американские и британские силы, чтобы затем заключить с ними сепаратный мир и начать «совместный поход против СССР. Однако из-за массированного наступления Красной армии Германии пришлось положить все силы на его отражение, вследствие чего план провалился, заключил Гюнше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году намеревался совместно с США развернуть военные действия против Советского Союза. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше. «Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию», — передает слова Гюнше РИА Новости. Он добавил, что лидер нацистской Германии хотел сокрушить американские и британские силы, чтобы затем заключить с ними сепаратный мир и начать «совместный поход против СССР. Однако из-за массированного наступления Красной армии Германии пришлось положить все силы на его отражение, вследствие чего план провалился, заключил Гюнше.