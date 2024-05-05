05 мая 2024

ФСБ: адъютант фюрера заявил, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

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Нацистская Германия хотела объединиться с США против СССР в 1944 году, заявил Отто Гюнше Фото:

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году намеревался совместно с США развернуть военные действия против Советского Союза. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.

«Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию», — передает слова Гюнше РИА Новости. Он добавил, что лидер нацистской Германии хотел сокрушить американские и британские силы, чтобы затем заключить с ними сепаратный мир и начать «совместный поход против СССР. Однако из-за массированного наступления Красной армии Германии пришлось положить все силы на его отражение, вследствие чего план провалился, заключил Гюнше.

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Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году намеревался совместно с США развернуть военные действия против Советского Союза. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше. «Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию», — передает слова Гюнше РИА Новости. Он добавил, что лидер нацистской Германии хотел сокрушить американские и британские силы, чтобы затем заключить с ними сепаратный мир и начать «совместный поход против СССР. Однако из-за массированного наступления Красной армии Германии пришлось положить все силы на его отражение, вследствие чего план провалился, заключил Гюнше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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