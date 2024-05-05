Tencent: в Китае удивились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина

06 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Встреча Путина и Лукашенко сопровождалась юмором, отметили журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе недавнего визита в Кремль удивил китайских журналистов своим юмористическим подходом в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает издание Tencent, Путин не смог сдержать улыбки в ответ на шутки Лукашенко. «Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать», — пошутил Лукашенко, отметили в статье издания. Ее перевело АБН24. Путин в ответ выразил согласие с белорусским лидером и отметил абсурдность обвинений Запада в адрес России и Белоруссии о якобы планах экспансии в Европе. По мнению главы РФ, такие заявления западных элит служат лишь для оправдания своих военных расходов. Китайское издание подчеркнуло необычность и непринужденность обстановки во время переговоров двух президентов, отметив раскованное поведение Лукашенко. Авторы отмечают, что он демонстрировал свободу выражений в присутствии Путина, что не часто удается увидеть у мировых лидеров. В 2023 году Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Тогда Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться. Журналисты заметили, как президенты были рады видеть друг друга. При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе недавнего визита в Кремль удивил китайских журналистов своим юмористическим подходом в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает издание Tencent, Путин не смог сдержать улыбки в ответ на шутки Лукашенко. «Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать», — пошутил Лукашенко, отметили в статье издания. Ее перевело АБН24. Путин в ответ выразил согласие с белорусским лидером и отметил абсурдность обвинений Запада в адрес России и Белоруссии о якобы планах экспансии в Европе. По мнению главы РФ, такие заявления западных элит служат лишь для оправдания своих военных расходов. Китайское издание подчеркнуло необычность и непринужденность обстановки во время переговоров двух президентов, отметив раскованное поведение Лукашенко. Авторы отмечают, что он демонстрировал свободу выражений в присутствии Путина, что не часто удается увидеть у мировых лидеров. В 2023 году Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Тогда Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться. Журналисты заметили, как президенты были рады видеть друг друга. При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись.