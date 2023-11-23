Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться.
На видео, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости», заметно, как президенты рады видеть друг друга. Лукашенко поприветствовал Путина, который прибыл в Минск. Лидеры обменялись рукопожатием, а затем обнялись.
При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись. В то же время, встречая лидеров других стран, Лукашенко пожимал им руки, обнимал их и делал совместное фото, а после провожал их.
Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября, передает RT. Сессия пройдет под председательством президента Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться. На видео, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости», заметно, как президенты рады видеть друг друга. Лукашенко поприветствовал Путина, который прибыл в Минск. Лидеры обменялись рукопожатием, а затем обнялись. При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись. В то же время, встречая лидеров других стран, Лукашенко пожимал им руки, обнимал их и делал совместное фото, а после провожал их. Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября, передает RT. Сессия пройдет под председательством президента Белоруссии.