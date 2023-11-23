Лукашенко не стал скрывать эмоций, встречая Путина на саммите ОДКБ. Видео

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко был рад видеть Путина на саммите ОДКБ Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости», заметно, как президенты рады видеть друг друга. Лукашенко поприветствовал Путина, который прибыл в Минск. Лидеры обменялись рукопожатием, а затем обнялись.

При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись. В то же время, встречая лидеров других стран, Лукашенко пожимал им руки, обнимал их и делал совместное фото, а после провожал их.

Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября, передает RT. Сессия пройдет под председательством президента Белоруссии.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при встрече с российским лидером не переставал улыбаться. На видео, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости», заметно, как президенты рады видеть друг друга. Лукашенко поприветствовал Путина, который прибыл в Минск. Лидеры обменялись рукопожатием, а затем обнялись. При встрече главы государств о чем-то говорили и смеялись. В то же время, встречая лидеров других стран, Лукашенко пожимал им руки, обнимал их и делал совместное фото, а после провожал их. Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября, передает RT. Сессия пройдет под председательством президента Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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