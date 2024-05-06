Силовикам станет проще находить россиян через интернет

Минцифры планирует расширить сведения о пользователях для передачи силовикам
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Разное. Москва, интернет, сеть, клавиатура, всемирная сеть, руки, ноутбку, удаленка, заставка, клавиатура компьютера
Вместе с IP-адресом Минцифры предлагает передавать силовикам номер сетевого порта пользователя Фото:

Министерство цифрового развития России (Минцифры) намерено обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по запросу правоохранительных органов расширенный перечень сведений о пользователях. Соответствующую информацию приводит Forbes.

«Регулятор предложил дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ», — пишет издание. Таким образом, помимо IP-адресов, провайдерам предстоит хранить данные о номерах сетевых портов, через которые пользователи выходили в интернет.

Это изменение позволит более точно идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети. Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения указанной информации.

Ранее банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов. Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом правоохранители будут взаимодействовать с информационными системами только в соответствии с порядком, установленным правительством, чтобы учесть все возможные риски, передает RT.

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Министерство цифрового развития России (Минцифры) намерено обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по запросу правоохранительных органов расширенный перечень сведений о пользователях. Соответствующую информацию приводит Forbes. «Регулятор предложил дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ», — пишет издание. Таким образом, помимо IP-адресов, провайдерам предстоит хранить данные о номерах сетевых портов, через которые пользователи выходили в интернет. Это изменение позволит более точно идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети. Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения указанной информации. Ранее банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов. Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом правоохранители будут взаимодействовать с информационными системами только в соответствии с порядком, установленным правительством, чтобы учесть все возможные риски, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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