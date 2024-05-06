Силовикам станет проще находить россиян через интернет

Минцифры планирует расширить сведения о пользователях для передачи силовикам

06 мая 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Вместе с IP-адресом Минцифры предлагает передавать силовикам номер сетевого порта пользователя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство цифрового развития России (Минцифры) намерено обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по запросу правоохранительных органов расширенный перечень сведений о пользователях. Соответствующую информацию приводит Forbes. «Регулятор предложил дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ», — пишет издание. Таким образом, помимо IP-адресов, провайдерам предстоит хранить данные о номерах сетевых портов, через которые пользователи выходили в интернет. Это изменение позволит более точно идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети. Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения указанной информации. Ранее банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов. Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом правоохранители будут взаимодействовать с информационными системами только в соответствии с порядком, установленным правительством, чтобы учесть все возможные риски, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития России (Минцифры) намерено обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по запросу правоохранительных органов расширенный перечень сведений о пользователях. Соответствующую информацию приводит Forbes. «Регулятор предложил дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ», — пишет издание. Таким образом, помимо IP-адресов, провайдерам предстоит хранить данные о номерах сетевых портов, через которые пользователи выходили в интернет. Это изменение позволит более точно идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети. Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения указанной информации. Ранее банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов. Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом правоохранители будут взаимодействовать с информационными системами только в соответствии с порядком, установленным правительством, чтобы учесть все возможные риски, передает RT.