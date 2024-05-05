В Челябинске испытателю приборов предлагают 150 тысяч рублей

За эти деньги испытателю нужно будет работать в три смены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области специалисту по электронике предлагают зарплату в размере 150 тысяч рублей в месяц. В целом за четыре месяца количество вакансий в отрасли телекоммуникаций и связи в регионе выросло в 3,6 раза, сообщили в пресс-службе hh.ru.

«АО НПО „Электромашина“ — предприятие оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) в сфере изготовления электрооборудования для военной техники и продукции гражданского назначения открывает набор специалистов-электроников на вакансию „Испытатель деталей и приборов“. Заработная плата составляет от 90 000 до 150 000 рублей на руки», — говорится на платформе по поиску работы. Сотруднику предлагается работать в три смены и брать подработки.

Эксперты платформы в День радио, который отмечается 7 мая, уточнили, что за первые четыре месяца 2024 года в Челябинской области было опубликовано 3,5 тысячи вакансий из отрасли «Телекоммуникации и связь», что превышает прошлогодний показатель в 3,6 раза. Чаще всего требуются операторы call-центра (22% вакансий), менеджеры по продажам (21%), продавцы-консультанты (12%), монтажники (6%), специалисты технической поддержки (3%). Диапазон зарплат в регионе составил от 40 до 63 тысяч рублей, в России — от 45 до 70 тысяч рублей.