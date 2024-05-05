05 мая 2024

В Челябинске закрыли филиал популярной пиццерии после жалоб на сальмонеллу. Фото

В Челябинске опечатали филиал «Подди пиццы» после проверки Роспотребнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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«Подди пиццу» в ТК «Кольцо» закрыли на 90 суток
«Подди пиццу» в ТК «Кольцо» закрыли на 90 суток

В Челябинске на три месяца закрыли филиал ресторана «Подди пицца» из-за нарушений санитарных норм. Проверку организовали после жалоб челябинцев на сальмонеллез, сообщили URA.RU 6 мая в пресс-службе ФССП по региону.

«Советским райсудом деятельность пиццерии „Подди Пицца“ в ТК „Кольцо“ приостановлена на 90 дней из-за серьезных нарушений. Проверка Роспотребнадзором проведена из-за информации о сальмонеллезе у граждан, употреблявших продукцию общепита», — сообщили URA.RU в ФССП. Приставы опечатали оборудование пиццерии.

Роспотребнадзор выявил отсутствие документов о безопасности яиц, мяса и морепродуктов, а также встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Кроме того, в филиале нет условий для обработки овощей, мяса, яиц и морепродуктов, а для готовых и сырых продуктов используют одни и те же столы и инвентарь. В ФССП уточнили, что владелец заведения не смог предоставить документы о ежедневном осмотре работников кухни, а у четырех из десяти сотрудников не было санитарных книжек.

Роспотребнадзор зафиксировал, что в кондитерском цехе и месте для холодных закусок нет бактерицидного оборудования, отсутствуют условия для хранения санитарной формы и нет дезинфицирующих средств для посуды. В числе нарушений также — занос грязной посуды через двери, через которые блюда выносят в зал, обработка сырых яиц в раковинах для мытья посуды без дезинфекции.

Филиал в ТК «Кольцо» опечатали на 90 суток
Филиал в ТК «Кольцо» опечатали на 90 суток
Пиццерия сможет досрочно открыться после того, как устранит все нарушения
Пиццерия сможет досрочно открыться после того, как устранит все нарушения

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В Челябинске на три месяца закрыли филиал ресторана «Подди пицца» из-за нарушений санитарных норм. Проверку организовали после жалоб челябинцев на сальмонеллез, сообщили URA.RU 6 мая в пресс-службе ФССП по региону. «Советским райсудом деятельность пиццерии „Подди Пицца“ в ТК „Кольцо“ приостановлена на 90 дней из-за серьезных нарушений. Проверка Роспотребнадзором проведена из-за информации о сальмонеллезе у граждан, употреблявших продукцию общепита», — сообщили URA.RU в ФССП. Приставы опечатали оборудование пиццерии. Роспотребнадзор выявил отсутствие документов о безопасности яиц, мяса и морепродуктов, а также встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Кроме того, в филиале нет условий для обработки овощей, мяса, яиц и морепродуктов, а для готовых и сырых продуктов используют одни и те же столы и инвентарь. В ФССП уточнили, что владелец заведения не смог предоставить документы о ежедневном осмотре работников кухни, а у четырех из десяти сотрудников не было санитарных книжек. Роспотребнадзор зафиксировал, что в кондитерском цехе и месте для холодных закусок нет бактерицидного оборудования, отсутствуют условия для хранения санитарной формы и нет дезинфицирующих средств для посуды. В числе нарушений также — занос грязной посуды через двери, через которые блюда выносят в зал, обработка сырых яиц в раковинах для мытья посуды без дезинфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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