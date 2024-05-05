Отключения горячей воды в Челябинске начнутся после праздников с 13 мая

Опрессовка тепломагистралей и связанные с этим отключения горячей воды начнутся в Челябинске после длинных майских выходных. Об этом сообщили 6 мая в администрации города.
«Гидравлические испытания начнутся с локальных котельных, с 13 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах по графику. Максимальный срок отключения — две недели», — сообщили в пресс-службе.
При этом не исключено как более раннее включение ГВС, так и задержки — в случаях, когда выявленные неисправности потребуют ремонта. Централизованные опрессовки начнутся с 21 мая, перечень домов власти пообещали опубликовать заранее.
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