05 мая 2024

Отключения горячей воды в Челябинске начнутся после праздников с 13 мая

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, сантехника, горячая вода, бытовая техника, котел, водонагреватель, бойлер, занусси
Для челябинцев наступает сезон водонагревателей и чайников Фото:

Опрессовка тепломагистралей и связанные с этим отключения горячей воды начнутся в Челябинске после длинных майских выходных. Об этом сообщили 6 мая в администрации города.

«Гидравлические испытания начнутся с локальных котельных, с 13 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах по графику. Максимальный срок отключения — две недели», — сообщили в пресс-службе.

При этом не исключено как более раннее включение ГВС, так и задержки — в случаях, когда выявленные неисправности потребуют ремонта. Централизованные опрессовки начнутся с 21 мая, перечень домов власти пообещали опубликовать заранее.

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Опрессовка тепломагистралей и связанные с этим отключения горячей воды начнутся в Челябинске после длинных майских выходных. Об этом сообщили 6 мая в администрации города. «Гидравлические испытания начнутся с локальных котельных, с 13 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах по графику. Максимальный срок отключения — две недели», — сообщили в пресс-службе. При этом не исключено как более раннее включение ГВС, так и задержки — в случаях, когда выявленные неисправности потребуют ремонта. Централизованные опрессовки начнутся с 21 мая, перечень домов власти пообещали опубликовать заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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