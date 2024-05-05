Отключения горячей воды в Челябинске начнутся после праздников с 13 мая

06 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Для челябинцев наступает сезон водонагревателей и чайников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Опрессовка тепломагистралей и связанные с этим отключения горячей воды начнутся в Челябинске после длинных майских выходных. Об этом сообщили 6 мая в администрации города. «Гидравлические испытания начнутся с локальных котельных, с 13 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах по графику. Максимальный срок отключения — две недели», — сообщили в пресс-службе. При этом не исключено как более раннее включение ГВС, так и задержки — в случаях, когда выявленные неисправности потребуют ремонта. Централизованные опрессовки начнутся с 21 мая, перечень домов власти пообещали опубликовать заранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опрессовка тепломагистралей и связанные с этим отключения горячей воды начнутся в Челябинске после длинных майских выходных. Об этом сообщили 6 мая в администрации города. «Гидравлические испытания начнутся с локальных котельных, с 13 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах по графику. Максимальный срок отключения — две недели», — сообщили в пресс-службе. При этом не исключено как более раннее включение ГВС, так и задержки — в случаях, когда выявленные неисправности потребуют ремонта. Централизованные опрессовки начнутся с 21 мая, перечень домов власти пообещали опубликовать заранее.