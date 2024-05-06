Медведев: Генштаб РФ проводит учения на случай ядерной войны с Западом

06 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генштаб РФ готовится к учениям, включая отработку применения нестратегического оружия, из-за действий Запада. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, на которое России придется отвечать. 2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием, передает RT. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского союза поддержали идею отправить войска на Украину, писала MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генштаб РФ готовится к учениям, включая отработку применения нестратегического оружия, из-за действий Запада. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, на которое России придется отвечать. 2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием, передает RT. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского союза поддержали идею отправить войска на Украину, писала MK.RU.