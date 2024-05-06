Медведев: Генштаб РФ проводит учения на случай ядерной войны с Западом

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генштаб РФ готовится к учениям, включая отработку применения нестратегического оружия, из-за действий Запада. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, на которое России придется отвечать.

2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием, передает RT. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского союза поддержали идею отправить войска на Украину, писала MK.RU.

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Генштаб РФ готовится к учениям, включая отработку применения нестратегического оружия, из-за действий Запада. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, отправка западных войск на Украину для участия в СВО повлечет прямое вступление их стран в конфликт, на которое России придется отвечать. 2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием, передает RT. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского союза поддержали идею отправить войска на Украину, писала MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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