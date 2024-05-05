05 мая 2024

Жители райцентра могут чаще летать в Салехард до начала лета

Из Салехарда в Шурышкарский район будет летать дополнительный вертолет
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
Дополнительный вертолетный рейс будет летать до 1 июня Фото:

Жители Шурышкарского района ЯНАО смогут чаще летать в Салехард. Дополнительный вертолетный рейс будет запущен на период весенней распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Сегодня, 6 мая, будет совершен первый дополнительный рейс. Он будет выполняться по понедельникам и введен на время распутицы — до 1 июня», — сообщила пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.

Вертолет будет отправляться из Салехарда в 14:15. Рейс прибудет в Мужи через 50 минут после вылета.

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Жители Шурышкарского района ЯНАО смогут чаще летать в Салехард. Дополнительный вертолетный рейс будет запущен на период весенней распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации. «Сегодня, 6 мая, будет совершен первый дополнительный рейс. Он будет выполняться по понедельникам и введен на время распутицы — до 1 июня», — сообщила пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. Вертолет будет отправляться из Салехарда в 14:15. Рейс прибудет в Мужи через 50 минут после вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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