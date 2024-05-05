Жители райцентра могут чаще летать в Салехард до начала лета

Дополнительный вертолетный рейс будет летать до 1 июня
Жители Шурышкарского района ЯНАО смогут чаще летать в Салехард. Дополнительный вертолетный рейс будет запущен на период весенней распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Сегодня, 6 мая, будет совершен первый дополнительный рейс. Он будет выполняться по понедельникам и введен на время распутицы — до 1 июня», — сообщила пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.
Вертолет будет отправляться из Салехарда в 14:15. Рейс прибудет в Мужи через 50 минут после вылета.
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