Жители райцентра могут чаще летать в Салехард до начала лета

Из Салехарда в Шурышкарский район будет летать дополнительный вертолет

06 мая 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Дополнительный вертолетный рейс будет летать до 1 июня Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Шурышкарского района ЯНАО смогут чаще летать в Салехард. Дополнительный вертолетный рейс будет запущен на период весенней распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации. «Сегодня, 6 мая, будет совершен первый дополнительный рейс. Он будет выполняться по понедельникам и введен на время распутицы — до 1 июня», — сообщила пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. Вертолет будет отправляться из Салехарда в 14:15. Рейс прибудет в Мужи через 50 минут после вылета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Шурышкарского района ЯНАО смогут чаще летать в Салехард. Дополнительный вертолетный рейс будет запущен на период весенней распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации. «Сегодня, 6 мая, будет совершен первый дополнительный рейс. Он будет выполняться по понедельникам и введен на время распутицы — до 1 июня», — сообщила пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. Вертолет будет отправляться из Салехарда в 14:15. Рейс прибудет в Мужи через 50 минут после вылета.