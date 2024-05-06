Лидера группы ДДТ Шевчука проверят на экстремизм

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Клипарт. Екатеринбург, гитарист, шевчук юрий, ддт
Юрий Шевчук произнес на своем концерте речь о революции Фото:

Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Музыкант произнес речь на тему политики во время своего концерта в Дубае.

«Шевчука проверят по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что музыканту грозит не только уголовное преследование, но и запрет на въезд и проведение концертов в Объединенных Арабских Эмиратах. Общественные деятели обратились в Генеральную прокуратуру и в Минюст России по этому поводу.

На своем выступлении в Дубае Шевчук в перерыве между исполнением песен произнес речь, в которой заявил, что он уверен, что все всегда заканчивается революции, и призвал всех поддержать эту идею. В случае выявления иностранного финансирования Шевчука могут признать иностранным агентом, передали в telegram-канале.

Юрий Шевчук осудил проведение спецоперации на Украине. За дискредитацию ВС РФ и критику российских властей ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Концерты музыканта стали отменять в России, что вынудило группу «ДДТ» выступать за границей.

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Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Музыкант произнес речь на тему политики во время своего концерта в Дубае. «Шевчука проверят по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что музыканту грозит не только уголовное преследование, но и запрет на въезд и проведение концертов в Объединенных Арабских Эмиратах. Общественные деятели обратились в Генеральную прокуратуру и в Минюст России по этому поводу. На своем выступлении в Дубае Шевчук в перерыве между исполнением песен произнес речь, в которой заявил, что он уверен, что все всегда заканчивается революции, и призвал всех поддержать эту идею. В случае выявления иностранного финансирования Шевчука могут признать иностранным агентом, передали в telegram-канале. Юрий Шевчук осудил проведение спецоперации на Украине. За дискредитацию ВС РФ и критику российских властей ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Концерты музыканта стали отменять в России, что вынудило группу «ДДТ» выступать за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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