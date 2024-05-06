Лидера группы ДДТ Шевчука проверят на экстремизм

06 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Юрий Шевчук произнес на своем концерте речь о революции Фото: Александр Константинов © URA.RU Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Музыкант произнес речь на тему политики во время своего концерта в Дубае. «Шевчука проверят по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что музыканту грозит не только уголовное преследование, но и запрет на въезд и проведение концертов в Объединенных Арабских Эмиратах. Общественные деятели обратились в Генеральную прокуратуру и в Минюст России по этому поводу. На своем выступлении в Дубае Шевчук в перерыве между исполнением песен произнес речь, в которой заявил, что он уверен, что все всегда заканчивается революции, и призвал всех поддержать эту идею. В случае выявления иностранного финансирования Шевчука могут признать иностранным агентом, передали в telegram-канале. Юрий Шевчук осудил проведение спецоперации на Украине. За дискредитацию ВС РФ и критику российских властей ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Концерты музыканта стали отменять в России, что вынудило группу «ДДТ» выступать за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Музыкант произнес речь на тему политики во время своего концерта в Дубае. «Шевчука проверят по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что музыканту грозит не только уголовное преследование, но и запрет на въезд и проведение концертов в Объединенных Арабских Эмиратах. Общественные деятели обратились в Генеральную прокуратуру и в Минюст России по этому поводу. На своем выступлении в Дубае Шевчук в перерыве между исполнением песен произнес речь, в которой заявил, что он уверен, что все всегда заканчивается революции, и призвал всех поддержать эту идею. В случае выявления иностранного финансирования Шевчука могут признать иностранным агентом, передали в telegram-канале. Юрий Шевчук осудил проведение спецоперации на Украине. За дискредитацию ВС РФ и критику российских властей ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Концерты музыканта стали отменять в России, что вынудило группу «ДДТ» выступать за границей.