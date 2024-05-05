05 мая 2024

Два человека разбились в результате аварии на «трассе смерти» в ЯНАО

В ЯНАО водитель и пассажир получили травмы в ДТП на трассе Сургут — Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
На трассе Сургут — Салехард машина вылетела в кювет, два человека пострадали (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на 314-м километре трассы «Сургут — Салехард», прозванную в народе «трассой смерти» из-за частых аварий, автомобиль вылетел в кювет. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ведомстве предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательней на дорогах, особенно в период гололедицы.

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В ЯНАО на 314-м километре трассы «Сургут — Салехард», прозванную в народе «трассой смерти» из-за частых аварий, автомобиль вылетел в кювет. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ведомстве предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательней на дорогах, особенно в период гололедицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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