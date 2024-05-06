Челябинский губернатор Текслер выделит деньги на борьбу с кибермошенниками

Средства на дополнительные мероприятия по борьбе с кибермошенничеством будт выделены из бюджета Челябинской области. Об этом заявил 6 мая на координационном совете по обеспечению правопорядка глава региона Алексей Текслер.
«Губернатор выразил готовность выделить из областного бюджета дополнительные средства для борьбы с кибермошенничеством. Он предложил правоохранительным органам разработать дополнительные меры в рамках полномочий по активизации работы, связанной с пресечением и раскрытием указанных преступлений», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2023 году жители Челябинской области, ставшие жертвами мошенников, потеряли 2,8 млрд рублей. В первом квартале 2024 года — уже 680 млн рублей.
«Нужно создать культуру противодействия мошенникам. От всех профильных исполнительных органов и муниципалитетов требую активной позиции», — отметил Текслер.
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