Челябинский губернатор Текслер выделит деньги на борьбу с кибермошенниками

06 мая 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер констатировал практически трехмиллиардный ущерб от действий кибермошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средства на дополнительные мероприятия по борьбе с кибермошенничеством будт выделены из бюджета Челябинской области. Об этом заявил 6 мая на координационном совете по обеспечению правопорядка глава региона Алексей Текслер. «Губернатор выразил готовность выделить из областного бюджета дополнительные средства для борьбы с кибермошенничеством. Он предложил правоохранительным органам разработать дополнительные меры в рамках полномочий по активизации работы, связанной с пресечением и раскрытием указанных преступлений», — сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2023 году жители Челябинской области, ставшие жертвами мошенников, потеряли 2,8 млрд рублей. В первом квартале 2024 года — уже 680 млн рублей. «Нужно создать культуру противодействия мошенникам. От всех профильных исполнительных органов и муниципалитетов требую активной позиции», — отметил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства на дополнительные мероприятия по борьбе с кибермошенничеством будт выделены из бюджета Челябинской области. Об этом заявил 6 мая на координационном совете по обеспечению правопорядка глава региона Алексей Текслер. «Губернатор выразил готовность выделить из областного бюджета дополнительные средства для борьбы с кибермошенничеством. Он предложил правоохранительным органам разработать дополнительные меры в рамках полномочий по активизации работы, связанной с пресечением и раскрытием указанных преступлений», — сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2023 году жители Челябинской области, ставшие жертвами мошенников, потеряли 2,8 млрд рублей. В первом квартале 2024 года — уже 680 млн рублей. «Нужно создать культуру противодействия мошенникам. От всех профильных исполнительных органов и муниципалитетов требую активной позиции», — отметил Текслер.