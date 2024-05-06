06 мая 2024

В Смоленке вспыхнул кирпичный завод. Видео

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС.

«Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания.

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В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС. «Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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