Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров (архивное фото)Фото: Ночные новости
В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС.
«Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания.
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В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС. «Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания.