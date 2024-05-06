В Смоленке вспыхнул кирпичный завод. Видео

06 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров (архивное фото) Фото: Ночные новости В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС. «Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Смоленске загорелся завод по производству кирпича. Об этом заявила пресс-служба МЧС. «Возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске», — сообщили в пресс-службе МЧС в telegram-канале. Уточняется, что огонь охватил 1500 квадратных метров. По информации telegram-канала Mash, перед возгоранием местные жители слышали два гулких взрыва и обрушилась кровля здания.