Politico: нейтральные страны могут отказаться от использования активов России

07 мая 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Не все страны ЕС готовы отправить средства от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины, пишет Politico Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нейтральные государства могут отказаться от планов использования доходов от замороженных российских активов на приобретения оружия для Украины. Об этом рассказали шесть европейских дипломатов. «Нейтральные страны могут отказаться от плана Евросоюза (ЕС) использовать прибыль от замороженных активов России на покупку оружия для Украины», — передает слова дипломатов Politico. В издании добавили, что данное заявление появилось накануне встречи 27 посланников ЕС, которая состоится в среду. Бельгийская сторона, председательствующая в Совете, надеется договориться о разблокировке финансирования для Украины на данной встрече. Страны-критики военной помощи для Киева могут решить предоставить лишь гуманитарную помощь для украинской стороны. Встреча европейских послов является последней попыткой привлечь на свою сторону те страны ЕС, которые не входят в НАТО. В марте Еврокомиссия предложила направить 90% вырученных средств от замороженных активов России на закупку вооружений для Украины, оставшиеся же 10% направить на гуманитарную помощь, заключили в материале. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 6 мая заявил, что доходы от замороженных активов России будут направлены на военные нужды и поддержку оборонной промышленности Украины. По словам экспертов, российская сторона может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС намерены конфисковать в пользу Киева из своих резервов, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нейтральные государства могут отказаться от планов использования доходов от замороженных российских активов на приобретения оружия для Украины. Об этом рассказали шесть европейских дипломатов. «Нейтральные страны могут отказаться от плана Евросоюза (ЕС) использовать прибыль от замороженных активов России на покупку оружия для Украины», — передает слова дипломатов Politico. В издании добавили, что данное заявление появилось накануне встречи 27 посланников ЕС, которая состоится в среду. Бельгийская сторона, председательствующая в Совете, надеется договориться о разблокировке финансирования для Украины на данной встрече. Страны-критики военной помощи для Киева могут решить предоставить лишь гуманитарную помощь для украинской стороны. Встреча европейских послов является последней попыткой привлечь на свою сторону те страны ЕС, которые не входят в НАТО. В марте Еврокомиссия предложила направить 90% вырученных средств от замороженных активов России на закупку вооружений для Украины, оставшиеся же 10% направить на гуманитарную помощь, заключили в материале. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 6 мая заявил, что доходы от замороженных активов России будут направлены на военные нужды и поддержку оборонной промышленности Украины. По словам экспертов, российская сторона может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС намерены конфисковать в пользу Киева из своих резервов, передает РАПСИ.