Боррель рассказал, куда будут направлены доходы от замороженных активов РФ

Боррель предложил направлять доходы от российских активов в ЕС на помощь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Средства пойдут на оборонную промышленность Украины, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Доходы от замороженных активов России должны будут направлены непосредственно в сферу обороны Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что средства пойдут на удовлетворение военных потребностей и поддержку украинской оборонной промышленности.

Боррель выразил решимость в этом вопросе, отметив, что необходимо направить эти средства Киеву. Это нужно, чтобы украинские граждане могли самостоятельно производить необходимые продукты на своей территории, заключил глава евродоипломатии.

Евросоюз может передать Украине доходы с замороженных активов россиян в 2024 году. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова выразила надежду на передачу заработанных процентов в этом году и обсуждение этого вопроса в ЕС. При этом Россия может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС пытаются конфисковать в угоду Украине, за счет своих резервов, передает РАПСИ.

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Доходы от замороженных активов России должны будут направлены непосредственно в сферу обороны Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что средства пойдут на удовлетворение военных потребностей и поддержку украинской оборонной промышленности. Боррель выразил решимость в этом вопросе, отметив, что необходимо направить эти средства Киеву. Это нужно, чтобы украинские граждане могли самостоятельно производить необходимые продукты на своей территории, заключил глава евродоипломатии. Евросоюз может передать Украине доходы с замороженных активов россиян в 2024 году. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова выразила надежду на передачу заработанных процентов в этом году и обсуждение этого вопроса в ЕС. При этом Россия может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС пытаются конфисковать в угоду Украине, за счет своих резервов, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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