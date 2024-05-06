Боррель рассказал, куда будут направлены доходы от замороженных активов РФ

Боррель предложил направлять доходы от российских активов в ЕС на помощь Украине

06 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Средства пойдут на оборонную промышленность Украины, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доходы от замороженных активов России должны будут направлены непосредственно в сферу обороны Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что средства пойдут на удовлетворение военных потребностей и поддержку украинской оборонной промышленности. Боррель выразил решимость в этом вопросе, отметив, что необходимо направить эти средства Киеву. Это нужно, чтобы украинские граждане могли самостоятельно производить необходимые продукты на своей территории, заключил глава евродоипломатии. Евросоюз может передать Украине доходы с замороженных активов россиян в 2024 году. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова выразила надежду на передачу заработанных процентов в этом году и обсуждение этого вопроса в ЕС. При этом Россия может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС пытаются конфисковать в угоду Украине, за счет своих резервов, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы от замороженных активов России должны будут направлены непосредственно в сферу обороны Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что средства пойдут на удовлетворение военных потребностей и поддержку украинской оборонной промышленности. Боррель выразил решимость в этом вопросе, отметив, что необходимо направить эти средства Киеву. Это нужно, чтобы украинские граждане могли самостоятельно производить необходимые продукты на своей территории, заключил глава евродоипломатии. Евросоюз может передать Украине доходы с замороженных активов россиян в 2024 году. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова выразила надежду на передачу заработанных процентов в этом году и обсуждение этого вопроса в ЕС. При этом Россия может компенсировать большую часть средств, которые США и ЕС пытаются конфисковать в угоду Украине, за счет своих резервов, передает РАПСИ.