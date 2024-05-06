На мосту, расположенном на проспекте Голикова в Кургане, произошла массовая авария. Видео с места происшествия появилось в соцсетях города.
«Массовое ДТП в Кургане: четыре автомобиля столкнулись на проспекте Голикова», — информирует паблик «Короче, Курган» соцсети «ВКонтакте». Авария случилась на ремонтируемом мосту возле управления Госавтоинспекции.
В ДТП столкнулась «Газель» и три легковых автомобиля: Nissan Teana, Chevrolet Lacetti и Lada Kalina. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции за комментариями. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе. В аварии с двумя грузовиками пострадала семья, один ребенок погиб на месте происшествия.
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На мосту, расположенном на проспекте Голикова в Кургане, произошла массовая авария. Видео с места происшествия появилось в соцсетях города. «Массовое ДТП в Кургане: четыре автомобиля столкнулись на проспекте Голикова», — информирует паблик «Короче, Курган» соцсети «ВКонтакте». Авария случилась на ремонтируемом мосту возле управления Госавтоинспекции. В ДТП столкнулась «Газель» и три легковых автомобиля: Nissan Teana, Chevrolet Lacetti и Lada Kalina. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции за комментариями. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе. В аварии с двумя грузовиками пострадала семья, один ребенок погиб на месте происшествия.