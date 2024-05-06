06 мая 2024

В торговом зале «Ленты» в Челябинске произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет лента, тц лента
В гипермаркете «Лента» вспыхнули паллеты с пищевой солью Фото:

В гипермаркете «Лента» Челябинска 7 мая произошло возгорание паллет с пищевой солью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В здании ТК „Лента“ по улице Блюхера в торговом зале произошло возгорание паллета с пищевой солью. Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек», — сообщили в МЧС.

Причины пожара устанавливаются. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.

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В гипермаркете «Лента» Челябинска 7 мая произошло возгорание паллет с пищевой солью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В здании ТК „Лента“ по улице Блюхера в торговом зале произошло возгорание паллета с пищевой солью. Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек», — сообщили в МЧС. Причины пожара устанавливаются. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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