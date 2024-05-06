В торговом зале «Ленты» в Челябинске произошел пожар

В гипермаркете «Лента» вспыхнули паллеты с пищевой солью
В гипермаркете «Лента» Челябинска 7 мая произошло возгорание паллет с пищевой солью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В здании ТК „Лента“ по улице Блюхера в торговом зале произошло возгорание паллета с пищевой солью. Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек», — сообщили в МЧС.
Причины пожара устанавливаются. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.
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