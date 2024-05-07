В Челябинской области будут судить чемпиона России по бодибилдингу. Фото

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Уголовное дело в отношении Вячеслава Коростелева направлено в суд Фото:

В Челябинской области будут судить титулованного спортсмена, обвиняемого в распространении анаболиков и склонение к их употреблению других спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД по региону. По данным агентства, речь идет о чемпионе России по бодибилдингу Вячеславе Коростелеве.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), ч. 1 ст. 230.1 УК РФ (склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте). Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU рассказали, что за Коростелевым следили длительный период. За все время он отправил шесть посылок в Челябинск, Курган, Сургут. Общая масса пересылаемых им анаболиков превысила 550 граммов. Полицейскими стероиды были изъяты у получателей. По каждому из случаев были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем объединенные в одно производство.

«В ходе расследования был установлен еще один факт преступной деятельности фигуранта — склонение спортсмена к употреблению анаболических стероидов. Являясь не только участником соревнований, но и тренером, фигуранту не составило труда склонить одного из своих подопечных к употреблению допинга. По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе областного главка.

URA.RU связалось с Коростелевым с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа от него не последовало.

Вячеслав Коростелев не раз принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу
Вячеслав Коростелев не раз принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу
Фото:

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В Челябинской области будут судить титулованного спортсмена, обвиняемого в распространении анаболиков и склонение к их употреблению других спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД по региону. По данным агентства, речь идет о чемпионе России по бодибилдингу Вячеславе Коростелеве. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), ч. 1 ст. 230.1 УК РФ (склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте). Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU рассказали, что за Коростелевым следили длительный период. За все время он отправил шесть посылок в Челябинск, Курган, Сургут. Общая масса пересылаемых им анаболиков превысила 550 граммов. Полицейскими стероиды были изъяты у получателей. По каждому из случаев были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем объединенные в одно производство. «В ходе расследования был установлен еще один факт преступной деятельности фигуранта — склонение спортсмена к употреблению анаболических стероидов. Являясь не только участником соревнований, но и тренером, фигуранту не составило труда склонить одного из своих подопечных к употреблению допинга. По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе областного главка. URA.RU связалось с Коростелевым с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа от него не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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