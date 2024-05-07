Белый дом: в США распорядились, чтобы дипломаты не посещали инаугурацию Путина

Вашингтон распорядился, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«[Руководство США] поручило своему посольству не посещать инаугурацию», сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, США таким образом выразили протест против СВО.
Сегодня Путин официально вступил в должность президента России. После инаугурации правительство ушло в отставку, передает RT. Генсек ООН Антониу Гутерреш направит письмо Путину — как это принято делать после инаугурации лидеров, сообщили в организации.
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