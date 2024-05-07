07 мая 2024

Белый дом: в США распорядились, чтобы дипломаты не посещали инаугурацию Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
США выступили против СВО, не отправив представителей посольства на инаугурацию Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Вашингтон распорядился, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Новость по теме
Что пообещал Путин россиянам на церемонии инаугурации: главные заявления

«[Руководство США] поручило своему посольству не посещать инаугурацию», сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, США таким образом выразили протест против СВО.

Сегодня Путин официально вступил в должность президента России. После инаугурации правительство ушло в отставку, передает RT. Генсек ООН Антониу Гутерреш направит письмо Путину — как это принято делать после инаугурации лидеров, сообщили в организации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон распорядился, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «[Руководство США] поручило своему посольству не посещать инаугурацию», сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, США таким образом выразили протест против СВО. Сегодня Путин официально вступил в должность президента России. После инаугурации правительство ушло в отставку, передает RT. Генсек ООН Антониу Гутерреш направит письмо Путину — как это принято делать после инаугурации лидеров, сообщили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...