К 9 Мая ритуальная компания ХМАО предложила участникам ВОВ скидку на надгробия

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа ритуальная компания предложила скидку на надгробия «участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн». Реклама получила широкое осуждение общественности.
«В честь 9 Мая мы запускаем акцию, памятники участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн со скидкой 10%. А также всем участникам группы скидка 5% на гранитные изделия», — передает «Вестник Сургутского района» текст в группе «Подслушано Советский ХМАО» «ВКонтакте».
Из-за огромного количества возмущенных комментариев, администраторам группы пришлось отключить комментарии под постом. Сейчас запись вовсе удалена.
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