07 мая 2024

К 9 Мая ритуальная компания ХМАО предложила участникам ВОВ скидку на надгробия

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Кладбище. Рябково. Курган, могильные плиты, ритуальные услуги
Ветеранам ВОВ в ХМАО предложили скидку 10% на надгробия Фото:

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа ритуальная компания предложила скидку на надгробия «участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн». Реклама получила широкое осуждение общественности.

«В честь 9 Мая мы запускаем акцию, памятники участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн со скидкой 10%. А также всем участникам группы скидка 5% на гранитные изделия», — передает «Вестник Сургутского района» текст в группе «Подслушано Советский ХМАО» «ВКонтакте».

Из-за огромного количества возмущенных комментариев, администраторам группы пришлось отключить комментарии под постом. Сейчас запись вовсе удалена.

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В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа ритуальная компания предложила скидку на надгробия «участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн». Реклама получила широкое осуждение общественности. «В честь 9 Мая мы запускаем акцию, памятники участникам Великой Отечественной Войны, СВО и всех локальных войн со скидкой 10%. А также всем участникам группы скидка 5% на гранитные изделия», — передает «Вестник Сургутского района» текст в группе «Подслушано Советский ХМАО» «ВКонтакте». Из-за огромного количества возмущенных комментариев, администраторам группы пришлось отключить комментарии под постом. Сейчас запись вовсе удалена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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