07 мая 2024

В Челябинске изменится движение автобусов в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, автобус, дорожное движение, пассажир автобуса
В День Победы изменится движение 14 автобусов, четырех трамваев и восьми троллейбусов Фото:

В Челябинске 9 мая изменится движение трамваев, автобусов и троллейбусов. С 6:00 до 13:00 на части улиц закроется движение, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского перевозчика.

«9 мая в Челябинске с 6:00 до 13:00 закроется движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Свободы и от Танкистов до Артиллерийской. Также движение прекратится на улице Елькина от Тимирязева до Воровского, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда и на улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга», — сообщили в пресс-службе. Полный список маршрутов опубликован в официальном telegram-канале.

С 15:30 движение транспорта прекратится по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной. Автобусы направят следующим образом:

№8. Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.

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В Челябинске 9 мая изменится движение трамваев, автобусов и троллейбусов. С 6:00 до 13:00 на части улиц закроется движение, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского перевозчика. «9 мая в Челябинске с 6:00 до 13:00 закроется движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Свободы и от Танкистов до Артиллерийской. Также движение прекратится на улице Елькина от Тимирязева до Воровского, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда и на улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга», — сообщили в пресс-службе. Полный список маршрутов опубликован в официальном telegram-канале. С 15:30 движение транспорта прекратится по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной. Автобусы направят следующим образом: №8. Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева; №22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова; №71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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