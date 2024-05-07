В Челябинске изменится движение автобусов в День Победы

08 мая 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

В День Победы изменится движение 14 автобусов, четырех трамваев и восьми троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 мая изменится движение трамваев, автобусов и троллейбусов. С 6:00 до 13:00 на части улиц закроется движение, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского перевозчика. «9 мая в Челябинске с 6:00 до 13:00 закроется движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Свободы и от Танкистов до Артиллерийской. Также движение прекратится на улице Елькина от Тимирязева до Воровского, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда и на улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга», — сообщили в пресс-службе. Полный список маршрутов опубликован в официальном telegram-канале. С 15:30 движение транспорта прекратится по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной. Автобусы направят следующим образом: №8. Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева; №22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова; №71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 9 мая изменится движение трамваев, автобусов и троллейбусов. С 6:00 до 13:00 на части улиц закроется движение, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского перевозчика. «9 мая в Челябинске с 6:00 до 13:00 закроется движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Свободы и от Танкистов до Артиллерийской. Также движение прекратится на улице Елькина от Тимирязева до Воровского, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда и на улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга», — сообщили в пресс-службе. Полный список маршрутов опубликован в официальном telegram-канале. С 15:30 движение транспорта прекратится по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной. Автобусы направят следующим образом: №8. Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева; №22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова; №71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.