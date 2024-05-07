В Челябинске изменится движение автобусов в День Победы

В Челябинске 9 мая изменится движение трамваев, автобусов и троллейбусов. С 6:00 до 13:00 на части улиц закроется движение, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского перевозчика.
«9 мая в Челябинске с 6:00 до 13:00 закроется движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Свободы и от Танкистов до Артиллерийской. Также движение прекратится на улице Елькина от Тимирязева до Воровского, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда и на улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга», — сообщили в пресс-службе. Полный
С 15:30 движение транспорта прекратится по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной. Автобусы направят следующим образом:
№8. Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
№22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
№71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
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