Челябинские работодатели открыли за год на 39% больше вакансий

Жители Челябинской области за год острее почувствовали нехватку в регионе специалистов. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, прирост потребности в апреле в сравнении с тем же периодом 2023 года составил 39%.
«В апреле в регионе было размещено 37,2 тысячи вакансий. Показатель на 39% превысил уровень 2023 года. Серьезнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профобласти, как административный и домашний персонал», — прокомментировали ситуацию в HeadHunter.
Также наблюдался рост вакансий в таких сферах, как наука и образование, транспорт, страхование, туризм и гостиничный бизнес. Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая заметила, что уровень конкуренции низкий. На одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме. При этом в розничной торговле и медицине — чуть больше одного резюме, в автобизнесе — чуть больше полутора, а в области рабочего персонала, в туризме, строительстве, в продажах и на производстве — порядка двух резюме на вакансию.
Аналитики выяснили, что в основном работа предлагается с полной занятостью (63% объявлений). Занятость со сменным графиком можно найти лишь в 14% случаев. С гибким или удаленным — и того меньше: 8% и 7% соответственно. На вахту сотрудников ищут в 9% резюме.
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