Жители Кыштыма (Челябинская область) обнаружили в реке труп объявленного в розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, родственники сигнализировали о пропавшем за два дня до находки.
«Днем 7 мая, проходя вдоль реки Кыштымка, с холма в районе железнодорожного путепровода, прохожие заметили в воде предмет, очертаниями схожий с телом человека. О находке сообщили в полицию, и подозрения очевидцев подтвердились», — отметили в пресс-службе МЧС.
Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Приметы погибшего совпали с описанием ранее разыскиваемого местного жителя 1969 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.
На фоне участившихся случаев отдыха челябинцев у водоемов спасатели призвали проявлять осторожность. Жителей призвали следить за детьми и соблюдать правила личной безопасности.
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