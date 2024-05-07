07 мая 2024

Жители Кыштыма нашли в реке труп пропавшего местного жителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах смерти мужчины разберутся следователи Фото:

Жители Кыштыма (Челябинская область) обнаружили в реке труп объявленного в розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, родственники сигнализировали о пропавшем за два дня до находки.

«Днем 7 мая, проходя вдоль реки Кыштымка, с холма в районе железнодорожного путепровода, прохожие заметили в воде предмет, очертаниями схожий с телом человека. О находке сообщили в полицию, и подозрения очевидцев подтвердились», — отметили в пресс-службе МЧС.

Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Приметы погибшего совпали с описанием ранее разыскиваемого местного жителя 1969 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

На фоне участившихся случаев отдыха челябинцев у водоемов спасатели призвали проявлять осторожность. Жителей призвали следить за детьми и соблюдать правила личной безопасности.

Труп обнаружили в реке Кыштымке
Труп обнаружили в реке Кыштымке
Фото:

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Жители Кыштыма (Челябинская область) обнаружили в реке труп объявленного в розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, родственники сигнализировали о пропавшем за два дня до находки. «Днем 7 мая, проходя вдоль реки Кыштымка, с холма в районе железнодорожного путепровода, прохожие заметили в воде предмет, очертаниями схожий с телом человека. О находке сообщили в полицию, и подозрения очевидцев подтвердились», — отметили в пресс-службе МЧС. Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Приметы погибшего совпали с описанием ранее разыскиваемого местного жителя 1969 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются. На фоне участившихся случаев отдыха челябинцев у водоемов спасатели призвали проявлять осторожность. Жителей призвали следить за детьми и соблюдать правила личной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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