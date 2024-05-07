Происшествия Жители Кыштыма нашли в реке труп пропавшего местного жителя. Фото 08 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + В обстоятельствах смерти мужчины разберутся следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кыштыма (Челябинская область) обнаружили в реке труп объявленного в розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, родственники сигнализировали о пропавшем за два дня до находки. «Днем 7 мая, проходя вдоль реки Кыштымка, с холма в районе железнодорожного путепровода, прохожие заметили в воде предмет, очертаниями схожий с телом человека. О находке сообщили в полицию, и подозрения очевидцев подтвердились», — отметили в пресс-службе МЧС. Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Приметы погибшего совпали с описанием ранее разыскиваемого местного жителя 1969 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются. На фоне участившихся случаев отдыха челябинцев у водоемов спасатели призвали проявлять осторожность. Жителей призвали следить за детьми и соблюдать правила личной безопасности. Труп обнаружили в реке Кыштымке telegram-канал Поисково-спасательной службы Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Кыштыма (Челябинская область) обнаружили в реке труп объявленного в розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, родственники сигнализировали о пропавшем за два дня до находки. «Днем 7 мая, проходя вдоль реки Кыштымка, с холма в районе железнодорожного путепровода, прохожие заметили в воде предмет, очертаниями схожий с телом человека. О находке сообщили в полицию, и подозрения очевидцев подтвердились», — отметили в пресс-службе МЧС. Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Приметы погибшего совпали с описанием ранее разыскиваемого местного жителя 1969 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются. На фоне участившихся случаев отдыха челябинцев у водоемов спасатели призвали проявлять осторожность. Жителей призвали следить за детьми и соблюдать правила личной безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям