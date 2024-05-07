07 мая 2024

Экс-главу челябинского села будут судить за халатность после травмы ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Выселение жильцов из общежития КГСХА. Курган, детская площадка, дети, качели
Девочка сломала позвоночник в результате падения с качели Фото:

Экс-главу Бродокалмакского сельского поселения Челябинской области будут судить за халатность, которая привела к травмированию 11-летней девочки на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что качели были установлены на детской площадке села Бродокалмак в 2016 году, но с тех пор должным образом не обслуживались. 28 апреля 2023 года у качелей сломалось кольцо крепления сиденья, и с них упала 11-летняя девочка. Ребенок получил компрессионный перелом трех грудных позвонков.

«Ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу», — добавилив пресс-службе ведомства.

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Экс-главу Бродокалмакского сельского поселения Челябинской области будут судить за халатность, которая привела к травмированию 11-летней девочки на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что качели были установлены на детской площадке села Бродокалмак в 2016 году, но с тех пор должным образом не обслуживались. 28 апреля 2023 года у качелей сломалось кольцо крепления сиденья, и с них упала 11-летняя девочка. Ребенок получил компрессионный перелом трех грудных позвонков. «Ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу», — добавилив пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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