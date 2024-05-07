Происшествия Криминал Экс-главу челябинского села будут судить за халатность после травмы ребенка 08 мая 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Девочка сломала позвоночник в результате падения с качели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главу Бродокалмакского сельского поселения Челябинской области будут судить за халатность, которая привела к травмированию 11-летней девочки на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что качели были установлены на детской площадке села Бродокалмак в 2016 году, но с тех пор должным образом не обслуживались. 28 апреля 2023 года у качелей сломалось кольцо крепления сиденья, и с них упала 11-летняя девочка. Ребенок получил компрессионный перелом трех грудных позвонков. «Ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу», — добавилив пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-главу Бродокалмакского сельского поселения Челябинской области будут судить за халатность, которая привела к травмированию 11-летней девочки на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что качели были установлены на детской площадке села Бродокалмак в 2016 году, но с тех пор должным образом не обслуживались. 28 апреля 2023 года у качелей сломалось кольцо крепления сиденья, и с них упала 11-летняя девочка. Ребенок получил компрессионный перелом трех грудных позвонков. «Ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу», — добавилив пресс-службе ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям