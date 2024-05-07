В Челябинске стали продавать вдвое больше квартир в новостройках. Инфографика

08 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В среднем новостройки в Челябинске продаются по 118 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число новостроек в городе выросло на 91%. На продажу выставлено девять тысяч новых квартир, их средняя стоимость составляет 6 миллионов рублей. В среднем новостройки продаются по 118 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 8 мая в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с 2023 годом предложение в новостройках выросло на 91%. В городе в новостройках на данный момент насчитывается почти девять тысяч квартир. Средняя стоимость квартир составляет 6 миллионов рублей, а цена квадратного метра составляет 118 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Как отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Жители Челябинска активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. И несмотря на то, что количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков. По итогам апреля 2024 года дешевле всего квадратный метр стоил в Оренбурге (73 тысячи рублей), Брянске (97 тысяч рублей), Саратове (99 тысяч рублей) и Ульяновске (100 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Сочи (452 тысячи рублей), Москве (373 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (251 тысяча рублей). Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число новостроек в городе выросло на 91%. На продажу выставлено девять тысяч новых квартир, их средняя стоимость составляет 6 миллионов рублей. В среднем новостройки продаются по 118 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 8 мая в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с 2023 годом предложение в новостройках выросло на 91%. В городе в новостройках на данный момент насчитывается почти девять тысяч квартир. Средняя стоимость квартир составляет 6 миллионов рублей, а цена квадратного метра составляет 118 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Как отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Жители Челябинска активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. И несмотря на то, что количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков. По итогам апреля 2024 года дешевле всего квадратный метр стоил в Оренбурге (73 тысячи рублей), Брянске (97 тысяч рублей), Саратове (99 тысяч рублей) и Ульяновске (100 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Сочи (452 тысячи рублей), Москве (373 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (251 тысяча рублей).