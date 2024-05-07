07 мая 2024

В Челябинске наказали кондуктора, высадившего ребенка из трамвая

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, кондуктор, общественный транспорт, трамвай
Кондуктора привлекли к административной и дисциплинарной ответственности Фото:

В Челябинске высадившего из трамвая ребенка кондуктора прокуратура привлекла к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозчика заставили устранить нарушения законодательства.

«По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности. Директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках », — отметили в прокуратуре.

Проверка прошла после обращения родителя 11-летней девочки. Ребенок после школы 16 января был вынужден покинуть трамвай по требованию кондуктора из-за утраты транспортной карты и неспособности оплатить проезд. В результате школьница заблудилась и заболела после длительного нахождения в мороз на улице.

Прокуратура района в интересах ребенка направила в Центральный районный суд Челябинска иск. С ЧелябГЭТ ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

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В Челябинске высадившего из трамвая ребенка кондуктора прокуратура привлекла к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозчика заставили устранить нарушения законодательства. «По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности. Директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках », — отметили в прокуратуре. Проверка прошла после обращения родителя 11-летней девочки. Ребенок после школы 16 января был вынужден покинуть трамвай по требованию кондуктора из-за утраты транспортной карты и неспособности оплатить проезд. В результате школьница заблудилась и заболела после длительного нахождения в мороз на улице. Прокуратура района в интересах ребенка направила в Центральный районный суд Челябинска иск. С ЧелябГЭТ ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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