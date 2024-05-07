В Челябинске наказали кондуктора, высадившего ребенка из трамвая

В Челябинске высадившего из трамвая ребенка кондуктора прокуратура привлекла к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозчика заставили устранить нарушения законодательства.
«По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности. Директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках », — отметили в прокуратуре.
Проверка прошла после обращения родителя 11-летней девочки. Ребенок после школы 16 января был вынужден покинуть трамвай по требованию кондуктора из-за утраты транспортной карты и неспособности оплатить проезд. В результате школьница заблудилась и заболела после длительного нахождения в мороз на улице.
Прокуратура района в интересах ребенка направила в Центральный районный суд Челябинска иск. С ЧелябГЭТ ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!