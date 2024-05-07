Происшествия В Челябинске наказали кондуктора, высадившего ребенка из трамвая 08 мая 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Кондуктора привлекли к административной и дисциплинарной ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске высадившего из трамвая ребенка кондуктора прокуратура привлекла к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозчика заставили устранить нарушения законодательства. «По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности. Директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках », — отметили в прокуратуре. Проверка прошла после обращения родителя 11-летней девочки. Ребенок после школы 16 января был вынужден покинуть трамвай по требованию кондуктора из-за утраты транспортной карты и неспособности оплатить проезд. В результате школьница заблудилась и заболела после длительного нахождения в мороз на улице. Прокуратура района в интересах ребенка направила в Центральный районный суд Челябинска иск. С ЧелябГЭТ ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске высадившего из трамвая ребенка кондуктора прокуратура привлекла к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозчика заставили устранить нарушения законодательства. «По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности. Директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках », — отметили в прокуратуре. Проверка прошла после обращения родителя 11-летней девочки. Ребенок после школы 16 января был вынужден покинуть трамвай по требованию кондуктора из-за утраты транспортной карты и неспособности оплатить проезд. В результате школьница заблудилась и заболела после длительного нахождения в мороз на улице. Прокуратура района в интересах ребенка направила в Центральный районный суд Челябинска иск. С ЧелябГЭТ ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям