Общество В Челябинске празднуют День Победы. Онлайн-трансляция 09 мая 2024 в 09:05 Размер текста - 17 + Главным событием праздничного дня станет парад в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область отмечает годовщину Великой Победы. Сегодня в регионе и его столице пройдут многочисленные мероприятия, посвященные событиям 9 мая 1945 года: возложения венков, показы фильмов о Великой Отечественной войне, праздничные концерты. Главным событием дня традиционно станет парад на площади Революции в Челябинске. URA.RU представит читателям картину дня. 09:43 Жители Магнитогорска собираются на площади Торжеств. Через несколько минут здесь начнется Парад Победы. 09:29 Возле Вечного огня в Челябинске промаршировала рота почетного караула. 09:23 К Вечному огню в Челябинске возложили цветы и венки от ветеранов Великой Отечественной войны, сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинского городского округа, Центрального и Калининского районов города Челябинска. 09:16 В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей поздравительной речи он поздравил ветеранов и земляков с главным праздником страны, Днем Победы. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу. «Сейчас у нас тот же враг, коллективный запад… Нынешние поколение сражается на страну, исторические территорию», — добавил Текслер. На церемонии возложения цветов на Аллее Славы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы РФ, участник спецоперации Олег Голиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В церемонии возложения цветов приняли участие известные челябинцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 09:11 В Челябинске в 9.00 началась церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинская область отмечает годовщину Великой Победы. Сегодня в регионе и его столице пройдут многочисленные мероприятия, посвященные событиям 9 мая 1945 года: возложения венков, показы фильмов о Великой Отечественной войне, праздничные концерты. Главным событием дня традиционно станет парад на площади Революции в Челябинске. URA.RU представит читателям картину дня. 09:43 09.05.2024 Жители Магнитогорска собираются на площади Торжеств. Через несколько минут здесь начнется Парад Победы. 09:29 09.05.2024 Возле Вечного огня в Челябинске промаршировала рота почетного караула. 09:23 09.05.2024 К Вечному огню в Челябинске возложили цветы и венки от ветеранов Великой Отечественной войны, сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинского городского округа, Центрального и Калининского районов города Челябинска. 09:16 09.05.2024 В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей поздравительной речи он поздравил ветеранов и земляков с главным праздником страны, Днем Победы. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу. «Сейчас у нас тот же враг, коллективный запад… Нынешние поколение сражается на страну, исторические территорию», — добавил Текслер. 09:11 09.05.2024 В Челябинске в 9.00 началась церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям