08 мая 2024

В Челябинске празднуют День Победы. Онлайн-трансляция

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, почетный караул, репетиция парада, торжественное построение, рота почетного караула
Главным событием праздничного дня станет парад в Челябинске Фото:

Челябинская область отмечает годовщину Великой Победы. Сегодня в регионе и его столице пройдут многочисленные мероприятия, посвященные событиям 9 мая 1945 года: возложения венков, показы фильмов о Великой Отечественной войне, праздничные концерты. Главным событием дня традиционно станет парад на площади Революции в Челябинске. URA.RU представит читателям картину дня.

09:43 09.05.2024 Жители Магнитогорска собираются на площади Торжеств. Через несколько минут здесь начнется Парад Победы.

09:29 09.05.2024 Возле Вечного огня в Челябинске промаршировала рота почетного караула.

09:23 09.05.2024 К Вечному огню в Челябинске возложили цветы и венки от ветеранов Великой Отечественной войны, сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинского городского округа, Центрального и Калининского районов города Челябинска.

09:16 09.05.2024 В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей поздравительной речи он поздравил ветеранов и земляков с главным праздником страны, Днем Победы. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу. «Сейчас у нас тот же враг, коллективный запад… Нынешние поколение сражается на страну, исторические территорию», — добавил Текслер.

9 мая. Челябинск
На церемонии возложения цветов на Аллее Славы
Фото:
9 мая. Челябинск
Депутат Госдумы РФ, участник спецоперации Олег Голиков
Фото:
9 мая. Челябинск
Глава Челябинска Наталья Котова
Фото:
9 мая. Челябинск
В церемонии возложения цветов приняли участие известные челябинцы
Фото:

09:11 09.05.2024 В Челябинске в 9.00 началась церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы.

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Челябинская область отмечает годовщину Великой Победы. Сегодня в регионе и его столице пройдут многочисленные мероприятия, посвященные событиям 9 мая 1945 года: возложения венков, показы фильмов о Великой Отечественной войне, праздничные концерты. Главным событием дня традиционно станет парад на площади Революции в Челябинске. URA.RU представит читателям картину дня. 09:43 09.05.2024 Жители Магнитогорска собираются на площади Торжеств. Через несколько минут здесь начнется Парад Победы. 09:29 09.05.2024 Возле Вечного огня в Челябинске промаршировала рота почетного караула. 09:23 09.05.2024 К Вечному огню в Челябинске возложили цветы и венки от ветеранов Великой Отечественной войны, сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинского городского округа, Центрального и Калининского районов города Челябинска. 09:16 09.05.2024 В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей поздравительной речи он поздравил ветеранов и земляков с главным праздником страны, Днем Победы. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу. «Сейчас у нас тот же враг, коллективный запад… Нынешние поколение сражается на страну, исторические территорию», — добавил Текслер. 09:11 09.05.2024 В Челябинске в 9.00 началась церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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