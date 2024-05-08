ТАСС: защита Иванова всеми силами пытается отменить его арест

ТАСС: защита Иванова добивается домашнего ареста экс-замглавы МО РФ
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Адвокаты Тимура Иванова (на фото) пытаются спасти его от тюрьмы, сообщил Денис Балуев Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Защита экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке, активно пытается помочь ему избежать приговора в виде лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.

«Защита замминистра обороны Иванова просит суд отпустить его под домашний арест или избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения», — заявил Денис Балуев. Его слова передает ТАСС.

Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке, предположительно, в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом экс-замглавы не признал свою вину. Недавно стало известно, что защита замминистра принесла на заседание четыре мешка с наградами подозреваемого.

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Защита экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке, активно пытается помочь ему избежать приговора в виде лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев. «Защита замминистра обороны Иванова просит суд отпустить его под домашний арест или избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения», — заявил Денис Балуев. Его слова передает ТАСС. Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке, предположительно, в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом экс-замглавы не признал свою вину. Недавно стало известно, что защита замминистра принесла на заседание четыре мешка с наградами подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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