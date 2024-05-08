ТАСС: защита Иванова всеми силами пытается отменить его арест

ТАСС: защита Иванова добивается домашнего ареста экс-замглавы МО РФ

08 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Адвокаты Тимура Иванова (на фото) пытаются спасти его от тюрьмы, сообщил Денис Балуев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Защита экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке, активно пытается помочь ему избежать приговора в виде лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев. «Защита замминистра обороны Иванова просит суд отпустить его под домашний арест или избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения», — заявил Денис Балуев. Его слова передает ТАСС. Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке, предположительно, в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом экс-замглавы не признал свою вину. Недавно стало известно, что защита замминистра принесла на заседание четыре мешка с наградами подозреваемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке, активно пытается помочь ему избежать приговора в виде лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев. «Защита замминистра обороны Иванова просит суд отпустить его под домашний арест или избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения», — заявил Денис Балуев. Его слова передает ТАСС. Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке, предположительно, в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом экс-замглавы не признал свою вину. Недавно стало известно, что защита замминистра принесла на заседание четыре мешка с наградами подозреваемого.