ТАСС: защита Иванова всеми силами пытается отменить его арест

Защита экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке, активно пытается помочь ему избежать приговора в виде лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.
«Защита замминистра обороны Иванова просит суд отпустить его под домашний арест или избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения», — заявил Денис Балуев. Его слова передает ТАСС.
Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке, предположительно, в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом экс-замглавы не признал свою вину. Недавно стало известно, что защита замминистра принесла на заседание четыре мешка с наградами подозреваемого.
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