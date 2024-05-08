Общество Челябинцев с Днем Победы с фронта поздравили бойцы 90-й танковой дивизии. Фото, видео 09 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + Свои поздравления бойцы записали на видео Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, поздравили земляков с Днем Победы. Свои поздравления ребята, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, записали на видео. «Победили наши деды! Победим и мы!» — говорят военные в опубликованном видео. Также они запустили снаряд с надписью «С Днем Победы! Смерть неонацистам». «Великую Победу не забудем», — гласит надпись на снаряде Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области «Победили наши деды! Победим и мы!» — написано на другом снаряде Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, поздравили земляков с Днем Победы. Свои поздравления ребята, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, записали на видео. «Победили наши деды! Победим и мы!» — говорят военные в опубликованном видео. Также они запустили снаряд с надписью «С Днем Победы! Смерть неонацистам». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям