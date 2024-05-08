08 мая 2024

Челябинцев с Днем Победы с фронта поздравили бойцы 90-й танковой дивизии. Фото, видео

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, армия россии, военнослужащие вс рф
Свои поздравления бойцы записали на видео Фото:
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Челябинская область празднует День Победы — 2024

Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, поздравили земляков с Днем Победы. Свои поздравления ребята, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, записали на видео.

«Победили наши деды! Победим и мы!» — говорят военные в опубликованном видео. Также они запустили снаряд с надписью «С Днем Победы! Смерть неонацистам».

«Великую Победу не забудем», — гласит надпись на снаряде
«Великую Победу не забудем», — гласит надпись на снаряде
«Победили наши деды! Победим и мы!» — написано на другом снаряде
«Победили наши деды! Победим и мы!» — написано на другом снаряде

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Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, поздравили земляков с Днем Победы. Свои поздравления ребята, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, записали на видео. «Победили наши деды! Победим и мы!» — говорят военные в опубликованном видео. Также они запустили снаряд с надписью «С Днем Победы! Смерть неонацистам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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