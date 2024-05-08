Свои поздравления бойцы записали на видео
новость из сюжетаЧелябинская область празднует День Победы — 2024
Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, поздравили земляков с Днем Победы. Свои поздравления ребята, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, записали на видео.
«Победили наши деды! Победим и мы!» — говорят военные в опубликованном видео. Также они запустили снаряд с надписью «С Днем Победы! Смерть неонацистам».
«Великую Победу не забудем», — гласит надпись на снаряде
«Победили наши деды! Победим и мы!» — написано на другом снаряде
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