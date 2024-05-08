В Челябинске под проливным дождем прошел парад Победы. Фото, видео

09 мая 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Во время парада в Челябинске шел проливной дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Парад Победы в Челябинске 9 мая был закончен раньше времени из-за дождя. Пришлось отменить выступления творческих коллективов и прохождение раритетной военной техники. О том, как проходил парад — в материале URA.RU. Перед началом парада для бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной Войны подготовили трибуны, также волонтеры выдавали им дождевики. Парад Победы начался с вступительной речи, а далее курсанты Челябинской военно-воздушной академии торжественно вынесли знамя. С Днем Победы челябинцев, участников военных действий, офицеров и курсантов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 79 лет назад отгремели залпы самой кровавой войны в истории человечества, благодаря силе и мужеству народа мы одержали победу в битве против фашизма. Сегодня коллективный запад угрожает будущему России именно поэтому проводится СВО, победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам войны, слава нынешним бойцам. С Днем Великой Победы!», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После речи Текслера исполнили гимн России, далее прошел торжественный марш. Открыли прохождение барабанщики кадетской школы, за ними последовали знаменные группы военно-воздушной академии, далее прошла рота почетного караула. За ротой промаршировали кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, прохождение продолжили барабанщики школы №45. На параде также прошли: юнармия, военные кинологи ФСИН, строй российского союза ветеранов, парадный расчет 21-гвардейской дивизии, курсанты колледжей, военно-учебных центров и баз, будущие сотрудники МЧС, колонны судебных приставов. Завершили прохождение парадный расчет министерства по чрезвычайным ситуациям. На Площади Революции также появились колонна военной-техники. В авангарде шел легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34 «Челябинский колхоз», за ним тяжелый танк ИС-3. Далее продемонстрировали артиллерийскую установку ИСУ-152, следом прошли современные транспортно-заряжающие машины 9т-255 для РСЗО «Торнадо» и тягачи «КАМАЗ». Из-за проливного дождя на параде не смогли выступить творческие коллективы. Парад был окончен после выступления оркестра. На параде Победы для ветеранов ВОВ и других участников военных действий подготовили трибуны и выдавали дождевики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в центре) поздравил военных с Днем Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Ирина Текслер также посетила парад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под проливным дождем на параде прошли ученицы Челябинского государственного колледжа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После торжественного марша на Площади Революции прошел парад военной техники с танками, тягачами и артиллерийскими установками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парад Победы в Челябинске 9 мая был закончен раньше времени из-за дождя. Пришлось отменить выступления творческих коллективов и прохождение раритетной военной техники. О том, как проходил парад — в материале URA.RU. Перед началом парада для бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной Войны подготовили трибуны, также волонтеры выдавали им дождевики. Парад Победы начался с вступительной речи, а далее курсанты Челябинской военно-воздушной академии торжественно вынесли знамя. С Днем Победы челябинцев, участников военных действий, офицеров и курсантов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 79 лет назад отгремели залпы самой кровавой войны в истории человечества, благодаря силе и мужеству народа мы одержали победу в битве против фашизма. Сегодня коллективный запад угрожает будущему России именно поэтому проводится СВО, победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам войны, слава нынешним бойцам. С Днем Великой Победы!», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После речи Текслера исполнили гимн России, далее прошел торжественный марш. Открыли прохождение барабанщики кадетской школы, за ними последовали знаменные группы военно-воздушной академии, далее прошла рота почетного караула. За ротой промаршировали кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, прохождение продолжили барабанщики школы №45. На параде также прошли: юнармия, военные кинологи ФСИН, строй российского союза ветеранов, парадный расчет 21-гвардейской дивизии, курсанты колледжей, военно-учебных центров и баз, будущие сотрудники МЧС, колонны судебных приставов. Завершили прохождение парадный расчет министерства по чрезвычайным ситуациям. На Площади Революции также появились колонна военной-техники. В авангарде шел легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34 «Челябинский колхоз», за ним тяжелый танк ИС-3. Далее продемонстрировали артиллерийскую установку ИСУ-152, следом прошли современные транспортно-заряжающие машины 9т-255 для РСЗО «Торнадо» и тягачи «КАМАЗ». Из-за проливного дождя на параде не смогли выступить творческие коллективы. Парад был окончен после выступления оркестра.