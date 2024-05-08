Парад Победы в Челябинске 9 мая был закончен раньше времени из-за дождя. Пришлось отменить выступления творческих коллективов и прохождение раритетной военной техники. О том, как проходил парад — в материале URA.RU.
Перед началом парада для бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной Войны подготовили трибуны, также волонтеры выдавали им дождевики. Парад Победы начался с вступительной речи, а далее курсанты Челябинской военно-воздушной академии торжественно вынесли знамя. С Днем Победы челябинцев, участников военных действий, офицеров и курсантов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 79 лет назад отгремели залпы самой кровавой войны в истории человечества, благодаря силе и мужеству народа мы одержали победу в битве против фашизма. Сегодня коллективный запад угрожает будущему России именно поэтому проводится СВО, победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам войны, слава нынешним бойцам. С Днем Великой Победы!», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
После речи Текслера исполнили гимн России, далее прошел торжественный марш. Открыли прохождение барабанщики кадетской школы, за ними последовали знаменные группы военно-воздушной академии, далее прошла рота почетного караула. За ротой промаршировали кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, прохождение продолжили барабанщики школы №45. На параде также прошли: юнармия, военные кинологи ФСИН, строй российского союза ветеранов, парадный расчет 21-гвардейской дивизии, курсанты колледжей, военно-учебных центров и баз, будущие сотрудники МЧС, колонны судебных приставов. Завершили прохождение парадный расчет министерства по чрезвычайным ситуациям.
На Площади Революции также появились колонна военной-техники. В авангарде шел легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34 «Челябинский колхоз», за ним тяжелый танк ИС-3. Далее продемонстрировали артиллерийскую установку ИСУ-152, следом прошли современные транспортно-заряжающие машины 9т-255 для РСЗО «Торнадо» и тягачи «КАМАЗ». Из-за проливного дождя на параде не смогли выступить творческие коллективы. Парад был окончен после выступления оркестра.
На параде Победы для ветеранов ВОВ и других участников военных действий подготовили трибуны и выдавали дождевики
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Парад Победы в Челябинске 9 мая был закончен раньше времени из-за дождя. Пришлось отменить выступления творческих коллективов и прохождение раритетной военной техники. О том, как проходил парад — в материале URA.RU. Перед началом парада для бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной Войны подготовили трибуны, также волонтеры выдавали им дождевики. Парад Победы начался с вступительной речи, а далее курсанты Челябинской военно-воздушной академии торжественно вынесли знамя. С Днем Победы челябинцев, участников военных действий, офицеров и курсантов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 79 лет назад отгремели залпы самой кровавой войны в истории человечества, благодаря силе и мужеству народа мы одержали победу в битве против фашизма. Сегодня коллективный запад угрожает будущему России именно поэтому проводится СВО, победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам войны, слава нынешним бойцам. С Днем Великой Победы!», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После речи Текслера исполнили гимн России, далее прошел торжественный марш. Открыли прохождение барабанщики кадетской школы, за ними последовали знаменные группы военно-воздушной академии, далее прошла рота почетного караула. За ротой промаршировали кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, прохождение продолжили барабанщики школы №45. На параде также прошли: юнармия, военные кинологи ФСИН, строй российского союза ветеранов, парадный расчет 21-гвардейской дивизии, курсанты колледжей, военно-учебных центров и баз, будущие сотрудники МЧС, колонны судебных приставов. Завершили прохождение парадный расчет министерства по чрезвычайным ситуациям. На Площади Революции также появились колонна военной-техники. В авангарде шел легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34 «Челябинский колхоз», за ним тяжелый танк ИС-3. Далее продемонстрировали артиллерийскую установку ИСУ-152, следом прошли современные транспортно-заряжающие машины 9т-255 для РСЗО «Торнадо» и тягачи «КАМАЗ». Из-за проливного дождя на параде не смогли выступить творческие коллективы. Парад был окончен после выступления оркестра.