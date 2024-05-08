08 мая 2024

В Кургане сгорел магазин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
Магазин в Кургане сгорел в микрорайоне Рябково (архивное фото) Фото:

В Кургане в микрорайоне Рябково сгорел магазин. Об этом сообщили местные жители.

«В Рябково сгорел магазин „Гоголь“», — указано в посте, размещенном в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором видно поврежденное здание.

Представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU рассказали, что пожар произошел по адресу ул. Салавата Юлаева, 4. «В 12:59 поступило сообщение о пожаре в магазине (отдельно стоящее здание). На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидирован в 13:29», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 40 кв. м. По предварительной информации, в здании горел склад тары. Представители МЧС отметили, что пожар тушили девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар произошел 9 мая
Пожар произошел 9 мая
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В Кургане в микрорайоне Рябково сгорел магазин. Об этом сообщили местные жители. «В Рябково сгорел магазин „Гоголь“», — указано в посте, размещенном в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором видно поврежденное здание. Представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU рассказали, что пожар произошел по адресу ул. Салавата Юлаева, 4. «В 12:59 поступило сообщение о пожаре в магазине (отдельно стоящее здание). На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидирован в 13:29», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 40 кв. м. По предварительной информации, в здании горел склад тары. Представители МЧС отметили, что пожар тушили девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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