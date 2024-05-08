В Кургане в микрорайоне Рябково сгорел магазин. Об этом сообщили местные жители.
«В Рябково сгорел магазин „Гоголь“», — указано в посте, размещенном в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором видно поврежденное здание.
Представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU рассказали, что пожар произошел по адресу ул. Салавата Юлаева, 4. «В 12:59 поступило сообщение о пожаре в магазине (отдельно стоящее здание). На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидирован в 13:29», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 40 кв. м. По предварительной информации, в здании горел склад тары. Представители МЧС отметили, что пожар тушили девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.
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В Кургане в микрорайоне Рябково сгорел магазин. Об этом сообщили местные жители. «В Рябково сгорел магазин „Гоголь“», — указано в посте, размещенном в telegram-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено фото, на котором видно поврежденное здание. Представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU рассказали, что пожар произошел по адресу ул. Салавата Юлаева, 4. «В 12:59 поступило сообщение о пожаре в магазине (отдельно стоящее здание). На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидирован в 13:29», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 40 кв. м. По предварительной информации, в здании горел склад тары. Представители МЧС отметили, что пожар тушили девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.