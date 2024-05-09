Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником Таджикистана

09 мая 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Эмомали Рахмон заявил о неизменной позиции Таджикистана в отношении РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является союзником и стратегическим партнером Таджикистана. Об этом заявил глава республики Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — сказал Эмомали Рахмон, передает ТАСС. Лидер Республики Таджикистан подчеркнул, что его государство не меняло свою позицию в отношении РФ и не собирается этого делать. Также он напомнил, что именно в Таджикистане находится самая большая российская военная база среди тех, что располагаются за пределами державы. В ходе переговоров Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Российский лидер отметил, что глава Таджикистана был одним из первых, кто высказался по этой трагедии, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия является союзником и стратегическим партнером Таджикистана. Об этом заявил глава республики Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — сказал Эмомали Рахмон, передает ТАСС. Лидер Республики Таджикистан подчеркнул, что его государство не меняло свою позицию в отношении РФ и не собирается этого делать. Также он напомнил, что именно в Таджикистане находится самая большая российская военная база среди тех, что располагаются за пределами державы. В ходе переговоров Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Российский лидер отметил, что глава Таджикистана был одним из первых, кто высказался по этой трагедии, пишет Life.