Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником Таджикистана

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, рахмон эмомали
Эмомали Рахмон заявил о неизменной позиции Таджикистана в отношении РФ Фото:

Россия является союзником и стратегическим партнером Таджикистана. Об этом заявил глава республики Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — сказал Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

Лидер Республики Таджикистан подчеркнул, что его государство не меняло свою позицию в отношении РФ и не собирается этого делать. Также он напомнил, что именно в Таджикистане находится самая большая российская военная база среди тех, что располагаются за пределами державы.

В ходе переговоров Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Российский лидер отметил, что глава Таджикистана был одним из первых, кто высказался по этой трагедии, пишет Life.

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Россия является союзником и стратегическим партнером Таджикистана. Об этом заявил глава республики Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — сказал Эмомали Рахмон, передает ТАСС. Лидер Республики Таджикистан подчеркнул, что его государство не меняло свою позицию в отношении РФ и не собирается этого делать. Также он напомнил, что именно в Таджикистане находится самая большая российская военная база среди тех, что располагаются за пределами державы. В ходе переговоров Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Российский лидер отметил, что глава Таджикистана был одним из первых, кто высказался по этой трагедии, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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