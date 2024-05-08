На Дне Победы в Кургане выступил солист хора Российской армии Николай Игнатьев. Вместе с ним выступила солистка Челябинской филармонии. О том, как выступили иногородние исполнители, передает корреспондент URA.RU.
«„Песни Победы“. Концертная программа с участием Николая Игнатьева — солиста дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова и Яны Игнатьевой — солистки Челябинской областной филармонии, лауреата международных вокальных конкурсов, участницы проекта „Музыкальная академия“ Ларисы Долиной (г. Челябинск)», — так было указано в афише мэрии Кургана.
Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщались самые важные события с празднования Дня Победы в Кургане. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут перекрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.
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На Дне Победы в Кургане выступил солист хора Российской армии Николай Игнатьев. Вместе с ним выступила солистка Челябинской филармонии. О том, как выступили иногородние исполнители, передает корреспондент URA.RU. «„Песни Победы“. Концертная программа с участием Николая Игнатьева — солиста дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова и Яны Игнатьевой — солистки Челябинской областной филармонии, лауреата международных вокальных конкурсов, участницы проекта „Музыкальная академия“ Ларисы Долиной (г. Челябинск)», — так было указано в афише мэрии Кургана. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщались самые важные события с празднования Дня Победы в Кургане. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут перекрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления.