Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Справочно, в годы ВОВ участие принимали более 200 тысяч курганцев, из них более 105 тысяч — погибли. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Редакция URA.RU запускает онлайн-трансляцию, чтобы сообщить, как в 2024 году жители отмечают День Победы.
09:3109.05.2024 Глава Шадринска Антон Мокан стал первым из чиновников, кто возложил цветы в память о погибших бойцах Великой Отечественной войны. У себя в telegram-канале он написал, что начал утро с Мемориала погибшим шадринцам. «В этот день мы острее чувствуем ценность жизни и величие подвига предков. Здесь отныне негасимое пламя памяти, здесь имена, которые мы не забудем», — сообщил Мокан.
Глава Шадринска Мокан возложил цветы в честь погибших в ВОВ шадринцев
08:5809.05.2024 С поздравлением выступил и недавно назначенный на должность врип главы Кургана Антон Науменко. В опубликованном видео он говорит, что жители регион с первых дней Великой Отечественной войны помогали добиться победы. Науменко также отметил бойцов специальной военной операции, которые «продолжают дело своих предков».
08:3309.05.2024 Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с поздравлением жителей с Днем Победы. В опубликованном ролике глава региона называет праздник святым, и заявляет, что победа была над тьмой и безверьем. Свое поздравление опубликовал и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он отметил вклад образованной в годы войны Курганской области, поскольку сотни тысяч жителей из региона принимали участие в ВОВ. «Победа в Великой Отечественной войне — это символ силы и решимости нашего народа», — написал Фролов у себя на странице во «ВКонтакте».
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Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Справочно, в годы ВОВ участие принимали более 200 тысяч курганцев, из них более 105 тысяч — погибли. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. Редакция URA.RU запускает онлайн-трансляцию, чтобы сообщить, как в 2024 году жители отмечают День Победы. 09:31 09.05.2024 Глава Шадринска Антон Мокан стал первым из чиновников, кто возложил цветы в память о погибших бойцах Великой Отечественной войны. У себя в telegram-канале он написал, что начал утро с Мемориала погибшим шадринцам. «В этот день мы острее чувствуем ценность жизни и величие подвига предков. Здесь отныне негасимое пламя памяти, здесь имена, которые мы не забудем», — сообщил Мокан. 08:58 09.05.2024 С поздравлением выступил и недавно назначенный на должность врип главы Кургана Антон Науменко. В опубликованном видео он говорит, что жители регион с первых дней Великой Отечественной войны помогали добиться победы. Науменко также отметил бойцов специальной военной операции, которые «продолжают дело своих предков». 08:33 09.05.2024 Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с поздравлением жителей с Днем Победы. В опубликованном ролике глава региона называет праздник святым, и заявляет, что победа была над тьмой и безверьем. Свое поздравление опубликовал и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он отметил вклад образованной в годы войны Курганской области, поскольку сотни тысяч жителей из региона принимали участие в ВОВ. «Победа в Великой Отечественной войне — это символ силы и решимости нашего народа», — написал Фролов у себя на странице во «ВКонтакте».