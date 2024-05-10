Израиль считает Пугачеву и других уехавших российских артистов своими гражданами

Израиль считает российских артистов-репатриантов, например, певицу Аллу Пугачеву, израильтянами. Они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — передает ТАСС слова Гальперин. Она добавила, что лично не встречалась с Пугачевой, но помнит ее песни.
Кроме того, в Израиле есть театр «Гешер», в котором проводятся спектакли на русском языке. В связи с этим посол страны в России выразила свою радость от успешной интеграции репатриантов.
Ранее сообщалось, что россияне не смогут подать документы на репатриацию в Израиль. В посольстве отметили, что это будет продолжаться до 27 октября, дальнейшая информация по приему посетителей будет размещена позже на официальном сайте посольства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.