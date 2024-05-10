Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин пообещал работать без пауз, если Госдума утвердит его кандидатуру. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Те национальные цели развития, которые были указаны в новом майском указе, — это ориентир и приоритеты в работе правительства. Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу», — заявил Мишустин. Трансляция встреча велась на телеканале «Россия 24». Также он пообещал сделать все для развития экономики России и оправдать доверие граждан.
Путин, в свою очередь, заявил, что, как показывает практика, у власти получается добиваться нужных результатов. «Конечно, нужно собраться и организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством работать», — отметил президент.
Ранее Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие.
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