Мишустин дал Путину важное обещание. Видео

Мишустин заверил Путина, что никаких пауз в работе правительства не будет
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Мишустин встретился с Путиным Фото:

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин пообещал работать без пауз, если Госдума утвердит его кандидатуру. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Те национальные цели развития, которые были указаны в новом майском указе, — это ориентир и приоритеты в работе правительства. Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу», — заявил Мишустин. Трансляция встреча велась на телеканале «Россия 24». Также он пообещал сделать все для развития экономики России и оправдать доверие граждан.

Путин, в свою очередь, заявил, что, как показывает практика, у власти получается добиваться нужных результатов. «Конечно, нужно собраться и организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством работать», — отметил президент.

Ранее Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие.

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Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин пообещал работать без пауз, если Госдума утвердит его кандидатуру. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Те национальные цели развития, которые были указаны в новом майском указе, — это ориентир и приоритеты в работе правительства. Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу», — заявил Мишустин. Трансляция встреча велась на телеканале «Россия 24». Также он пообещал сделать все для развития экономики России и оправдать доверие граждан. Путин, в свою очередь, заявил, что, как показывает практика, у власти получается добиваться нужных результатов. «Конечно, нужно собраться и организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством работать», — отметил президент. Ранее Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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