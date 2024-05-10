Мишустин дал Путину важное обещание. Видео

Мишустин заверил Путина, что никаких пауз в работе правительства не будет

10 мая 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Мишустин встретился с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин пообещал работать без пауз, если Госдума утвердит его кандидатуру. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Те национальные цели развития, которые были указаны в новом майском указе, — это ориентир и приоритеты в работе правительства. Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу», — заявил Мишустин. Трансляция встреча велась на телеканале «Россия 24». Также он пообещал сделать все для развития экономики России и оправдать доверие граждан. Путин, в свою очередь, заявил, что, как показывает практика, у власти получается добиваться нужных результатов. «Конечно, нужно собраться и организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством работать», — отметил президент. Ранее Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин пообещал работать без пауз, если Госдума утвердит его кандидатуру. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Те национальные цели развития, которые были указаны в новом майском указе, — это ориентир и приоритеты в работе правительства. Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу», — заявил Мишустин. Трансляция встреча велась на телеканале «Россия 24». Также он пообещал сделать все для развития экономики России и оправдать доверие граждан. Путин, в свою очередь, заявил, что, как показывает практика, у власти получается добиваться нужных результатов. «Конечно, нужно собраться и организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством работать», — отметил президент. Ранее Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие.