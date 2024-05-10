Путин определился с новым премьер-министром РФ

Володин: Путин внес представление по кандидатуре Мишустина в Госдуму

10 мая 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сейчас временно исполняет обязанности премьера России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас Мишустин временно исполняет обязанности председателя правительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Путин внес Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила на должность председателя правительства», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что 10 мая депутаты Госдумы будут обсуждать вопрос по утверждению Мишутина в должности. В 2024 году впервые Госдумы будут формировать состав правительства. Это произойдет по новым правилам, которые были закреплены в 2020 году. Подробности — в материале URA.RU. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что формирование нового правительства завершится в течение 2-3 недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас Мишустин временно исполняет обязанности председателя правительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Путин внес Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила на должность председателя правительства», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что 10 мая депутаты Госдумы будут обсуждать вопрос по утверждению Мишутина в должности. В 2024 году впервые Госдумы будут формировать состав правительства. Это произойдет по новым правилам, которые были закреплены в 2020 году. Подробности — в материале URA.RU. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что формирование нового правительства завершится в течение 2-3 недель.