Путин определился с новым премьер-министром РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас Мишустин временно исполняет обязанности председателя правительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Путин внес Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила на должность председателя правительства», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что 10 мая депутаты Госдумы будут обсуждать вопрос по утверждению Мишутина в должности.
В 2024 году впервые Госдумы будут формировать состав правительства. Это произойдет по новым правилам, которые были закреплены в 2020 году. Подробности — в материале URA.RU. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что формирование нового правительства завершится в течение 2-3 недель.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас Мишустин временно исполняет обязанности председателя правительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Путин внес Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила на должность председателя правительства», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что 10 мая депутаты Госдумы будут обсуждать вопрос по утверждению Мишутина в должности. В 2024 году впервые Госдумы будут формировать состав правительства. Это произойдет по новым правилам, которые были закреплены в 2020 году. Подробности — в материале URA.RU. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что формирование нового правительства завершится в течение 2-3 недель.