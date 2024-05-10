10 мая 2024

Госдеп одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS

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За покупку РЗСО украинская сторона должна заплатить десятки млн долларов
За покупку РЗСО украинская сторона должна заплатить десятки млн долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне.

«Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня.

Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360». Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта.

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В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне. «Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня. Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360». Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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