Госдеп одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS

В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне.
«Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня.
Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360». Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта.
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В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне. «Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня. Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360». Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта.