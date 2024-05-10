Госдеп одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS

11 мая 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

За покупку РЗСО украинская сторона должна заплатить десятки млн долларов Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне. «Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня. Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360» . Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Киеву трех систем РЗСО HIMARS. Сделку оценили в 30 млн долларов, передает пресс-служба Пентагоне. «Госдеп США одобрил <…> экстренную военную продажу правительству Украины систем HIMARS, сопутствующих элементов логистики и программ поддержки общей стоимостью 30 млн долларов», — указано на сайте ведомства. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня. Киевские власти планируют выкупить оружие, сделку профинансирует Германия, пишет телеканал «360». Ранее Вашингтон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS. При этом российские военные уже научились отражать атаки реактивных систем. По мнению Москвы, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта.