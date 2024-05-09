Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Пентагон заключил крупнейший контракт на производство HIMARS Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS на сумму 861,3 миллиона долларов. Информация об это опубликована в заявлении Пентагона.

Из заявления Пентагона стало известно, что место и объемы производства РСЗО HIMARS будут определены в соответствии с каждым конкретным заказом. Ожидается, что все работы по контракту будут завершены к концу мая 2026 года. Это соглашение стало одним из крупнейших оборонных заказов, выданных американским военным ведомством.

США часто включает РСЗО HIMARS в свои пакеты помощи Украине, и ВСУ активно используют это вооружение. Тем не менее, российские военные научились отражать атаки HIMARS, 4 мая телеканал 360 сообщал, что за одну только неделю ВС РФ отразили шесть зарядов HIMARS, а также 15 ракет ATACMS.