10 мая 2024

Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях из-за атак ВСУ в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ПВО уничтожила несколько воздушных целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей.

«Пострадали восемь мирных жителей. Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. В результате атаки в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области на территорию сельскохозяйственного предприятия упал беспилотник ВСУ. Объект, находящийся в Ракитянском районе, получил повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. «Пострадали восемь мирных жителей. Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. В результате атаки в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна. Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области на территорию сельскохозяйственного предприятия упал беспилотник ВСУ. Объект, находящийся в Ракитянском районе, получил повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...