Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях из-за атак ВСУ в Белгороде

11 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

ПВО уничтожила несколько воздушных целей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. «Пострадали восемь мирных жителей. Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. В результате атаки в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна. Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области на территорию сельскохозяйственного предприятия упал беспилотник ВСУ. Объект, находящийся в Ракитянском районе, получил повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. «Пострадали восемь мирных жителей. Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. В результате атаки в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна. Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области на территорию сельскохозяйственного предприятия упал беспилотник ВСУ. Объект, находящийся в Ракитянском районе, получил повреждения.