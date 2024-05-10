Беспилотник ВСУ упал на предприятие в Белгородской области

11 мая 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

На месте работают оперативные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет об объекте, находящемся в Ракитянском районе. «В результате падения БПЛА с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в telegram-канале. Также он уточнил, что на месте работают оперативные службы. На данный момент выявлено, что здание предприятия получило повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет об объекте, находящемся в Ракитянском районе. «В результате падения БПЛА с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в telegram-канале. Также он уточнил, что на месте работают оперативные службы. На данный момент выявлено, что здание предприятия получило повреждения.