Беспилотник ВСУ упал на предприятие в Белгородской области

На месте работают оперативные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет об объекте, находящемся в Ракитянском районе.
«В результате падения БПЛА с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в telegram-канале. Также он уточнил, что на месте работают оперативные службы. На данный момент выявлено, что здание предприятия получило повреждения.
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