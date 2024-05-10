10 мая 2024

Беспилотник ВСУ упал на предприятие в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, мчс россии, наладка вкс
На месте работают оперативные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет об объекте, находящемся в Ракитянском районе.

«В результате падения БПЛА с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в telegram-канале. Также он уточнил, что на месте работают оперативные службы. На данный момент выявлено, что здание предприятия получило повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет об объекте, находящемся в Ракитянском районе. «В результате падения БПЛА с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в telegram-канале. Также он уточнил, что на месте работают оперативные службы. На данный момент выявлено, что здание предприятия получило повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...