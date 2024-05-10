В Лангепасе (ХМАО) территория кладбища оказалась затоплена талыми водами. Жители города жалуются, что не могут проехать к могилам родственников и требуют от мэрии разобраться с проблемой.
«Уважаемая администрация, что за беспредел творится на кладбище? Скоро Радоница, а люди элементарно не смогут приехать навестить своих родных! Могилы тонут в воде! Сегодня застряло несколько машин. Решите данный вопрос до вторника, иначе будет отправлено письмо в вышестоящие инстанции», — опубликовано обращение югорчан в паблике «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте».
По мнению жителей, вода не уходит из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища. До их появления талые воды уходили вниз с горы, а сейчас путь им перекрыт. В комментариях подписчики поддержали автора. Некоторые опасаются, что могилы может размыть.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Лангепаса с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.
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