10 мая 2024
09 мая 2024

Жители города ХМАО пожаловались на затопленное кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны жертв трагедии в ПГУ. Пермь, могила, похороны, кладбище
В Лангепасе часть кладбища оказалась затоплена водой Фото:

В Лангепасе (ХМАО) территория кладбища оказалась затоплена талыми водами. Жители города жалуются, что не могут проехать к могилам родственников и требуют от мэрии разобраться с проблемой.

«Уважаемая администрация, что за беспредел творится на кладбище? Скоро Радоница, а люди элементарно не смогут приехать навестить своих родных! Могилы тонут в воде! Сегодня застряло несколько машин. Решите данный вопрос до вторника, иначе будет отправлено письмо в вышестоящие инстанции», — опубликовано обращение югорчан в паблике «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению жителей, вода не уходит из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища. До их появления талые воды уходили вниз с горы, а сейчас путь им перекрыт. В комментариях подписчики поддержали автора. Некоторые опасаются, что могилы может размыть.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Лангепаса с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.

Кадры затопленного талыми водами кладбища в Лангепасе
Кадры затопленного талыми водами кладбища в Лангепасе
Фото:

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В Лангепасе (ХМАО) территория кладбища оказалась затоплена талыми водами. Жители города жалуются, что не могут проехать к могилам родственников и требуют от мэрии разобраться с проблемой. «Уважаемая администрация, что за беспредел творится на кладбище? Скоро Радоница, а люди элементарно не смогут приехать навестить своих родных! Могилы тонут в воде! Сегодня застряло несколько машин. Решите данный вопрос до вторника, иначе будет отправлено письмо в вышестоящие инстанции», — опубликовано обращение югорчан в паблике «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте». По мнению жителей, вода не уходит из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища. До их появления талые воды уходили вниз с горы, а сейчас путь им перекрыт. В комментариях подписчики поддержали автора. Некоторые опасаются, что могилы может размыть. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Лангепаса с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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