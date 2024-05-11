Президент Чехии предрек бесконечную конфронтацию Европы с Россией

Конфронтация с Россией войдет в обыденность для Европы. Такое предположение сделал президент Чехии Петр Павел.
«Эта конфронтация станет частью нашей повседневной жизни», — заявил Павел в беседе с газетой Die Presse.Он отметил, что европейские страны находятся в начале периода долгой конфронтации с РФ.
По его словам, Россия отказывается от поиска сотрудничества с Европой. Он подчеркнул необходимость для Европы быть готовой к эффективному противостоянию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Он также отмечал, что Германия встала на путь конфронтации с РФ.
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