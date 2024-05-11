Президент Чехии предрек бесконечную конфронтацию Европы с Россией

Президент Чехии Павел: конфронтация с РФ станет обыденностью для Европы
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Чехия. Прага.
Петр Павел заявил, что РФ не ищет сотрудничества с Европой Фото:

Конфронтация с Россией войдет в обыденность для Европы. Такое предположение сделал президент Чехии Петр Павел.

«Эта конфронтация станет частью нашей повседневной жизни», — заявил Павел в беседе с газетой Die Presse.Он отметил, что европейские страны находятся в начале периода долгой конфронтации с РФ.

По его словам, Россия отказывается от поиска сотрудничества с Европой. Он подчеркнул необходимость для Европы быть готовой к эффективному противостоянию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Он также отмечал, что Германия встала на путь конфронтации с РФ.

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Конфронтация с Россией войдет в обыденность для Европы. Такое предположение сделал президент Чехии Петр Павел. «Эта конфронтация станет частью нашей повседневной жизни», — заявил Павел в беседе с газетой Die Presse.Он отметил, что европейские страны находятся в начале периода долгой конфронтации с РФ. По его словам, Россия отказывается от поиска сотрудничества с Европой. Он подчеркнул необходимость для Европы быть готовой к эффективному противостоянию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Он также отмечал, что Германия встала на путь конфронтации с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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