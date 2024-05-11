Президент Чехии предрек бесконечную конфронтацию Европы с Россией

Президент Чехии Павел: конфронтация с РФ станет обыденностью для Европы

11 мая 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Петр Павел заявил, что РФ не ищет сотрудничества с Европой Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Конфронтация с Россией войдет в обыденность для Европы. Такое предположение сделал президент Чехии Петр Павел. «Эта конфронтация станет частью нашей повседневной жизни», — заявил Павел в беседе с газетой Die Presse.Он отметил, что европейские страны находятся в начале периода долгой конфронтации с РФ. По его словам, Россия отказывается от поиска сотрудничества с Европой. Он подчеркнул необходимость для Европы быть готовой к эффективному противостоянию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Он также отмечал, что Германия встала на путь конфронтации с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфронтация с Россией войдет в обыденность для Европы. Такое предположение сделал президент Чехии Петр Павел. «Эта конфронтация станет частью нашей повседневной жизни», — заявил Павел в беседе с газетой Die Presse.Он отметил, что европейские страны находятся в начале периода долгой конфронтации с РФ. По его словам, Россия отказывается от поиска сотрудничества с Европой. Он подчеркнул необходимость для Европы быть готовой к эффективному противостоянию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Он также отмечал, что Германия встала на путь конфронтации с РФ.