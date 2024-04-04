Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически эти отношения скатились до уровня прямой конфронтации», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что страны НАТО явно вовлечены в конфликт вокруг Украины и продолжают движение в сторону российских границ.
Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, подчеркнув, что мир вошел в предвоенный период. Он добавил, что угроза для членов НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР.
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