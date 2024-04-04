Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Страны НАТО явно вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически эти отношения скатились до уровня прямой конфронтации», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что страны НАТО явно вовлечены в конфликт вокруг Украины и продолжают движение в сторону российских границ.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, подчеркнув, что мир вошел в предвоенный период. Он добавил, что угроза для членов НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР.

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Отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически эти отношения скатились до уровня прямой конфронтации», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что страны НАТО явно вовлечены в конфликт вокруг Украины и продолжают движение в сторону российских границ. Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, подчеркнув, что мир вошел в предвоенный период. Он добавил, что угроза для членов НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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